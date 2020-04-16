Конкурс домашней архитектуры

Участвовать в конкурсе могут не только дети дошкольного и школьного возраста, но и взрослые. Лучшим будут вручены 15 наград.
«Правила карантина ограничили физическое движение для нас всех, приостановили много наших обычных развлечений и хобби, однако всё это в то же время предоставляет возможность залежи творческой энергии. Мы хотим на время карантина предложить вильнюсцам такие вызовы, которые сделали бы нахождение дома более лёгким и интересным», - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
Организаторы конкурса предлагают их тех вещей, что участники найдут дома – от частиц «Лего» дл одежды или даже продуктов питания – «построить» самые известные здания Вильнюса, сфотографировать их и выложить на сайт www.karantinas.lt/pastatykvilniu, в раздел, созданный специально для этого проекта.
Находчивых и обладающих творческой жилкой горожан ждёт состязание в рамках 10 номинаций – от самого высокого или оригинального до самого экологичного или вкусного строения.
Отдельно будут выбраны пять самых юных архитекторов, которым достанутся призы, учреждённые торговой сетью «Maxima», – огромные наборы «Лего».
Ещё 10 участников конкурса «Maxima» наградит подарочными купонами.
Конкурс продлится до 1 мая, победителей назовёт комиссия, в состав которой будут включены представители творческой индустрии и архитекторы, в том числе и главный архитектор Вильнюса Миндаугас Пакальнис.
Вильнюсское городское самоуправление на время карантина создало сайт karantinas.lt, который наполняется актуальной для горожан информацией или благодарностями медикам. Например, вместе с подростками был разработан гид, поясняющий, что делать подросткам, находящимся дома во время карантина, - https://bit.ly/VilniusPaaugliams.
Недавно был также представлен проект слов благодарности медикам - www.aciumedikams.lt.
Находчивых и обладающих творческой жилкой горожан ждёт состязание в рамках 10 номинаций – от самого высокого или оригинального до самого экологичного или вкусного строения.
Отдельно будут выбраны пять самых юных архитекторов, которым достанутся призы, учреждённые торговой сетью «Maxima», – огромные наборы «Лего».
Ещё 10 участников конкурса «Maxima» наградит подарочными купонами.
Конкурс продлится до 1 мая, победителей назовёт комиссия, в состав которой будут включены представители творческой индустрии и архитекторы, в том числе и главный архитектор Вильнюса Миндаугас Пакальнис.
Вильнюсское городское самоуправление на время карантина создало сайт karantinas.lt, который наполняется актуальной для горожан информацией или благодарностями медикам. Например, вместе с подростками был разработан гид, поясняющий, что делать подросткам, находящимся дома во время карантина, - https://bit.ly/VilniusPaaugliams.
Недавно был также представлен проект слов благодарности медикам - www.aciumedikams.lt.