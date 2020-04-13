Загрузка... Международная политика за 11–12 апреля 🔊 Воспроизвести Jeenah Moon | Reuters



Швеция. Госпиталь. Сортировочная. Коронавирус закрыл испанские пляжи, все штаты Америки — в огне пандемии, Макрон хочет надолго изолировать Европу



Подробнее на FITZROY



В шведских больницах вводят протокол “сортировки пациентов”



Шведская бравада перед эпидемией закончилась. И закончилась самым безжалостным образом. Местным врачам, как и их коллегам в некоторых странах Европы, придётся выбирать, кому из пациентов, поступающих в больницы с коронавирусом, оказывать помощь, а кому — в ней отказывать. В шведских больницах вводят протокол “сортировки пациентов”Шведская бравада перед эпидемией закончилась. И закончилась самым безжалостным образом. Местным врачам, как и их коллегам в некоторых странах Европы, придётся выбирать, кому из пациентов, поступающих в больницы с коронавирусом, оказывать помощь, а кому — в ней отказывать. * * *



COVID-19 закрыл в Испании пляжи и украл у туризма €18 млрд “пасхальных” денег



Пасхальная неделя всегда была одним из самых доходных периодов для испанского туризма. На этот раз она выступила в качестве предвестника краха этой сферы экономики королевства: потери от сорвавшихся поездок, пустых отелей и неработающих ресторанов составили на этих “первых больших каникулах года” 18 миллиардов евро.



* * *



В США впервые введён режим крупного бедствия на всей территории страны



Президент США Дональд Трамп объявил в субботу, 11 апреля, установление режима крупного бедствия для штата Вайоминг.



Таким образом, все пятьдесят штатов страны, а также Виргинские острова США, Северные Марианские острова, Вашингтон (Округ Колумбия), Гуам и Пуэрто-Рико отныне считаются находящимися в зоне бедствия. Американское Самоа — это единственная территория США, которая не подпадает под декларацию о крупной катастрофе, сообщает CNBC. Путь от объявления первого из штатов — Нью-Йорка — зоной чрезвычайной ситуации до распространения этого режима на всю страну занял 22 дня.



* * *



Британия обойдёт все европейские страны по заболеваемости COVID-19, считают эксперты



Коронавирусным адом Европы станет Великобритания, считают аналитики Института оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете. По их расчётам, к 4 августа 2020 года в стране будет насчитываться 66 тысяч погибших от COVID-19. Если вспомнить, что население Соединённого Королевства составляет 66 миллионов человек, то умрёт от “уханьской пневмонии” каждый тысячный. Загрузка... fitzroymag.com Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 165 раз Комментарии