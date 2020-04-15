Конкурс на организацию летних лагерей 🔊 Воспроизвести







В четырнадцатый раз столичное самоуправление объявляет конкурс на поддерживаемые городскими властями программы летнего отдыха детей.



Хотя, конечно, в настоящее время думать о полноценном досуге для детей сложно, но всё же пора планировать, чем летом, после победы над вирусом, будут заняты дети.



В этом году муниципалитет на содержательный отдых детей выделяет больше средств, чем было в прошлом году, - 250 тысяч евро.



Ожидается, что предстоящим летом в летних лагерях, финансируемых вильнюсскими властями, смогут проводить время более 10 тысяч юных горожан.



«Это учебный год – особенный, поставивший перед учителями и учащимися немало вызовов, в том числе и перенос учёбы в электронное пространство, воспитание происходит удалённым способом. Теперь нужно подумать, что полезного можно было бы сделать летом, чтобы потом все смогли вернуться в школу обогащёнными. Именно этот конкурс поможет достижению данной цели – учащиеся смогут не только содержательно провести лето вместе с друзьями, но и при помощи различной деятельности неформального воспитания закрепить то, чему научились во время карантина, усовершенствовать свои познания», - говорит заместитель мэра Вильнюса Эдита Тамошюнайте. Хотя, конечно, в настоящее время думать о полноценном досуге для детей сложно, но всё же пора планировать, чем летом, после победы над вирусом, будут заняты дети.В этом году муниципалитет на содержательный отдых детей выделяет больше средств, чем было в прошлом году, - 250 тысяч евро.Ожидается, что предстоящим летом в летних лагерях, финансируемых вильнюсскими властями, смогут проводить время более 10 тысяч юных горожан.«Это учебный год – особенный, поставивший перед учителями и учащимися немало вызовов, в том числе и перенос учёбы в электронное пространство, воспитание происходит удалённым способом. Теперь нужно подумать, что полезного можно было бы сделать летом, чтобы потом все смогли вернуться в школу обогащёнными. Именно этот конкурс поможет достижению данной цели – учащиеся смогут не только содержательно провести лето вместе с друзьями, но и при помощи различной деятельности неформального воспитания закрепить то, чему научились во время карантина, усовершенствовать свои познания», - говорит заместитель мэра Вильнюса Эдита Тамошюнайте.











Городские власти выдвинули поставщикам будущих программ досуга следующее ограничение: один день нахождения в лагере, финансируемом столичным самоуправлением, должен стоить родителям не более 10 евро, а для детей из социально поддерживаемых семей - не более 5 евро.



На конкурс могут быть поданы программы, в которых запланирован досуг только для детей, что учатся в школах Вильнюсского городского самоуправления.



В работе одной лагерной смены должны участвовать не менее 15 детей. В день они должны быть заняты не менее 8 часов без перерыва.



Продолжительность одной лагерной смены – от 5 до 18 календарных дней.



Одно учреждение может организовать неограниченное количество лагерных смен, один ребёнок за средства муниципального бюджета может отдыхать не более 18 календарных дней.







Средства столичного самоуправления выделяются на дневные, стационарные лагеря (с временным проживанием) и мобильные (передвижные) лагеря.



На программу может быть выделено до 5 тысяч евро.



Преимущество у тех заявок, где будет предусмотрен как можно меньший финансовый вклад в программу со стороны родителей (опекунов) и вместе с тем рассчитанную на как можно большее число детей. Программа должна быть подготовлена качественно, предусматривающая увлекательные для детей виды деятельности, а сумма расходов – обоснованна.



К слову, в этом году столичное самоуправление упростило форму подачи заявки, которую можно заполнить на сайте vilnius.lt.



Заявки можно подавать до 12 часов 4 мая 2020 года только в электронном виде по адресу: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/paraisku-priemimas-2020-m.-vaiku-vasaros-poilsio-programu-konkursui.



Более подробную информацию об упомянутом здесь конкурсе можно получить у старшего специалиста отдела общего воспитания Администрации Вильнюсского городского самоуправления Марюса Лабанаускаса (тел. 8 694 65 313, электронная почта - marius.labanauskas@vilnius.lt).



Фото пресс-службы Вильнюсского городского самоуправления. Все столичные общеобразовательные учреждения, учтя пожелания детей, могут участвовать в муниципальном конкурсе и организовать свой летний лагерь.Городские власти выдвинули поставщикам будущих программ досуга следующее ограничение: один день нахождения в лагере, финансируемом столичным самоуправлением, должен стоить родителям не более 10 евро, а для детей из социально поддерживаемых семей - не более 5 евро.На конкурс могут быть поданы программы, в которых запланирован досуг только для детей, что учатся в школах Вильнюсского городского самоуправления.В работе одной лагерной смены должны участвовать не менее 15 детей. В день они должны быть заняты не менее 8 часов без перерыва.Продолжительность одной лагерной смены – от 5 до 18 календарных дней.Одно учреждение может организовать неограниченное количество лагерных смен, один ребёнок за средства муниципального бюджета может отдыхать не более 18 календарных дней.Средства столичного самоуправления выделяются на дневные, стационарные лагеря (с временным проживанием) и мобильные (передвижные) лагеря.На программу может быть выделено до 5 тысяч евро.Преимущество у тех заявок, где будет предусмотрен как можно меньший финансовый вклад в программу со стороны родителей (опекунов) и вместе с тем рассчитанную на как можно большее число детей. Программа должна быть подготовлена качественно, предусматривающая увлекательные для детей виды деятельности, а сумма расходов – обоснованна.К слову, в этом году столичное самоуправление упростило форму подачи заявки, которую можно заполнить на сайте vilnius.lt.Заявки можно подавать до 12 часов 4 мая 2020 года только в электронном виде по адресу: https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/paraisku-priemimas-2020-m.-vaiku-vasaros-poilsio-programu-konkursui.Более подробную информацию об упомянутом здесь конкурсе можно получить у старшего специалиста отдела общего воспитания Администрации Вильнюсского городского самоуправления Марюса Лабанаускаса (тел. 8 694 65 313, электронная почта - marius.labanauskas@vilnius.lt). Инф. «Обзора» Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: конкурс, самоуправление, лагерь, летний, организация География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 165 раз Комментарии