Ничего святого!.. 🔊 Воспроизвести







В святой день, когда католическая Литва отмечала Пасху, водитель БМВ, позже надувший в ходе проверки 1,91 пром., мчась по Вильнюсу, на ул Юстинишкю не справился со скоростью, потерял управление, выехал на разграничительный газон, снёс ограждение, после чего автомобиль прокувыркался ещё около 20 метров. Автомобиль к восстановлению не подлежит.



К счастью, в больницу никто не попал, ни два пьяных друга в БМВ, ни водитель Вольво, в которую врезался дорожный клоун.



Фоторепортаж Аркадия БАБАХИНА, "Обзор"











В святой день, когда католическая Литва отмечала Пасху, водитель БМВ, позже надувший в ходе проверки 1,91 пром., мчась по Вильнюсу, на ул Юстинишкю не справился со скоростью, потерял управление, выехал на разграничительный газон, снёс ограждение, после чего автомобиль прокувыркался ещё около 20 метров. Автомобиль к восстановлению не подлежит.К счастью, в больницу никто не попал, ни два пьяных друга в БМВ, ни водитель Вольво, в которую врезался дорожный клоун. Инф. «Обзора» Категории: авто, чп и криминал Ключевые слова: авария География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 237 раз Комментарии