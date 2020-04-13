ВОЗ: дистанция защищает от коронавируса лучше масок 🔊 Воспроизвести







Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сказала, что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска. По ее мнению, использование масок бесполезно, если игнорировать другие методы защиты.



«Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска»,— сказала госпожа Вуйнович в эфире телеканала



По словам представителя ВОЗ, маска защищает не полностью. Если не соблюдать дистанцию, не мыть руки, то человек «точно заболеет» даже при ее использовании. По мнению госпожи Вуйнович, маска не вредна сама по себе, но люди из-за нее могут поменять свое поведение. Также она призвала не носить маски после двух часов использования.



Источник: kommersant.ru Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сказала, что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска. По ее мнению, использование масок бесполезно, если игнорировать другие методы защиты.«Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска»,— сказала госпожа Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1» По словам представителя ВОЗ, маска защищает не полностью. Если не соблюдать дистанцию, не мыть руки, то человек «точно заболеет» даже при ее использовании. По мнению госпожи Вуйнович, маска не вредна сама по себе, но люди из-за нее могут поменять свое поведение. Также она призвала не носить маски после двух часов использования. Категории: здоровье Ключевые слова: ВОЗ — статья прочитана 161 раз Комментарии