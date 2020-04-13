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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Данные по COVID-19 на 13 апреля в Литве
Более ста пациентов выздоровели. Карантинный режим в балтийской республике будет действовать до 27 апреля, сообщает Sputnik Литва. В Литве число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на девять человек, свидетельствуют данные сайта правительства, посвященного борьбе с COVID-19.
По состоянию на 7:52 по литовскому времени в стране насчитывается 1062 зараженных. Выздоровели 101 человек, 24 пациента скончались.
В Литве до 27 апреля введен карантин. Среди заболевших много медработников. Особенно тяжелая ситуация складывается в больницах Мариямполе и Укмерге.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,6 миллиона случаев заражения, более 106 тысяч человек скончались.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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