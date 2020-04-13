Данные по COVID-19 на 13 апреля в Литве 🔊 Воспроизвести фото:bns.lt



Более ста пациентов выздоровели. Карантинный режим в балтийской республике будет действовать до 27 апреля, сообщает



По состоянию на 7:52 по литовскому времени в стране насчитывается 1062 зараженных. Выздоровели 101 человек, 24 пациента скончались.



В Литве до 27 апреля введен карантин. Среди заболевших много медработников. Особенно тяжелая ситуация складывается в больницах Мариямполе и Укмерге.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,6 миллиона случаев заражения, более 106 тысяч человек скончались.



Более ста пациентов выздоровели. Карантинный режим в балтийской республике будет действовать до 27 апреля, сообщает Sputnik Литва . В Литве число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на девять человек, свидетельствуют данные сайта правительства, посвященного борьбе с COVID-19.По состоянию на 7:52 по литовскому времени в стране насчитывается 1062 зараженных. Выздоровели 101 человек, 24 пациента скончались.В Литве до 27 апреля введен карантин. Среди заболевших много медработников. Особенно тяжелая ситуация складывается в больницах Мариямполе и Укмерге.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,6 миллиона случаев заражения, более 106 тысяч человек скончались. lt.sputniknews.ru Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 325 раз Комментарии