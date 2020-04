Билл Гейтс: схожие с коронавирусом пандемии будут проходить каждые 20 лет 🔊 Воспроизвести



Один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечеству стоит ожидать схожие с COVID-19 вспышки вирусных заболеваний «каждые 20 лет или около того», сообщает Business Insider со ссылкой на Financial Times. По словам предпринимателя, всем государствам мира нужно готовиться к подобным испытаниям, чтобы не тратить на их преодоление такие огромные суммы, как сейчас.



Сооснователь Microsoft Билл Гейтс назвал пандемию коронавируса «крупнейшим событием, которое переживут люди за всю свою жизнь», и выдвинул предположение, что подобные вспышки вирусных заболеваний будут происходить «каждые 20 лет или около того», пишет Business Insider со ссылкой на онлайн-интервью предпринимателя газете Financial Times.



Гейтс уверен: люди поняли, что из-за путешествий есть «реальная возможность» появления подобных вирусов «каждые 20 лет или около того», и ожидают от правительства приоритетной работы в этом направлении. Предприниматель выразил надежду, что из ситуации с коронавирусом извлекут урок и лучше подготовятся к вспышке заболевания в следующий раз, однако пожалел о слишком высокой цене, которую пришлось заплатить. «Это не должно было потребовать многотриллионных убытков», — отметил Гейтс.



Как напоминает издание, 67-летний миллиардер предупреждал о риске пандемии на протяжении многих лет. Он утверждал, что такой глобальный кризис в здравоохранении, как коронавирус, может меньше чем за год унести 30 млн человеческих жизней. В 2015 году на конференции Ted Talk Билл Гейтс заявил, что мир «не готов» к надвигающейся пандемии.



В феврале этого года Фонд Билла и Мелинды Гейтс пожертвовал $100 млн на борьбу с COVID-19, направив деньги на поиск вакцины, поддержку спасательных служб на передовой, предупредительные меры и лечение больных по всему миру, пишет Business Insider.



Оригинал новости ИноТВ По мнению американского миллиардера, мировые лидеры и законодатели «заплатили на триллионы долларов больше, чем пришлось бы, если бы мы были надлежащим образом подготовлены». В будущем, как он предполагает, у правительства на случай пандемии будут «готовые средства диагностики, большие противовирусные базы и система раннего предупреждения», которые обойдутся в значительно меньшие суммы, чем тратятся сейчас.