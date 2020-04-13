СМИ: Страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 9, 7 миллиона баррелей 🔊 Воспроизвести Фото © Pixabay



Страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки вместо десяти миллионов, заявленных ранее, об этом сообщает



Эта договорённость была достигнута на экстренном заседании сегодня вечером. Таким образом, Мексика снижает выработку чёрного золота всего на 100 тысяч баррелей на период мая и июня, а не на 400 тысяч, как это было оговорено в условиях сделки.



В Министерстве нефти Кувейта подтвердили, что решение принято окончательно.



Напомним, что ранее страны ОПЕК+ пришли к соглашению о сокращении добычи нефти на десять миллионов баррелей в сутки, но сделка не могла быть подписана без согласия Мексики. Переговоры, начавшиеся вечером 9 апреля, продолжались более десяти часов. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в сделке ОПЕК+ нет проигравших. 10 апреля удалось согласовать итоговую сделку, которая продлится до первого мая 2022 года. Страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки вместо десяти миллионов, заявленных ранее, об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на источники ТАСС.Эта договорённость была достигнута на экстренном заседании сегодня вечером. Таким образом, Мексика снижает выработку чёрного золота всего на 100 тысяч баррелей на период мая и июня, а не на 400 тысяч, как это было оговорено в условиях сделки.В Министерстве нефти Кувейта подтвердили, что решение принято окончательно.Напомним, что ранее страны ОПЕК+ пришли к соглашению о сокращении добычи нефти на десять миллионов баррелей в сутки, но сделка не могла быть подписана без согласия Мексики. Переговоры, начавшиеся вечером 9 апреля, продолжались более десяти часов. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в сделке ОПЕК+ нет проигравших. 10 апреля удалось согласовать итоговую сделку, которая продлится до первого мая 2022 года. life.ru Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: нефть, цена, добыча, себестоимость, ОПЕК — статья прочитана 162 раза Комментарии