Пожар в Чернобыле продолжается больше недели 🔊 Воспроизвести К тушению пожара в Чернобыльской зоне привлекли более 80 единиц техники Фото: dsns.gov.ua



В Чернобыльской зоне отчуждения по состоянию на 20.00 11 апреля продолжается лесной пожар, сообщает



По информации ГСЧС, пожар продолжается на территории трех лесничеств в зоне отчуждения: Корогодского, Котовского и Денисовецкого.



"Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки. К тушению пожара привлечены 312 человек и 83 единицы техники, в том числе три самолета Ан-32П и три вертолета Ми-8", – сказано в сообщении. В Чернобыльской зоне отчуждения по состоянию на 20.00 11 апреля продолжается лесной пожар, сообщает ГОРДОН со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.По информации ГСЧС, пожар продолжается на территории трех лесничеств в зоне отчуждения: Корогодского, Котовского и Денисовецкого."Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки. К тушению пожара привлечены 312 человек и 83 единицы техники, в том числе три самолета Ан-32П и три вертолета Ми-8", – сказано в сообщении. В течение 10 апреля авиация ГСЧС совершила 96 сбросов воды.



Радиационный фон в Киеве и Киевской области из-за пожара не повысился и находится в пределах допустимых значений, добавили в службе.



Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля в районе села Владимировка. В ГСЧС сообщили, что загорелся лес, но не уточнили, что стало причиной возгорания.



По данным и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы. Он сообщил, что в эпицентре пожара радиационный фон превышал норму.



Полиция Киевской области начала два уголовных производства по факту пожаров в зоне отчуждения. Одного подозреваемого в поджоге правоохранители задержали 6 апреля. Это 27-летний житель села Раговка, он рассказал полицейским, что поджег мусор и траву в трех местах ради забавы, но не смог потушить огонь самостоятельно. Ему объявили о подозрении. gordonua.com Категории: чп и криминал, здоровье, история Ключевые слова: Чернобыль, зона, пожар, опасность География: Украина — статья прочитана 155 раз Комментарии