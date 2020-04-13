В Литве во время карантина участились случаи бытового насилия

Чтобы избежать распространения коронавируса, с середины марта власти Литвы ввели карантинный режим, который продлевали уже два раза. Сейчас ограничения действуют до 27 апреля. После объявления карантина в Литве полиция стала получать все больше сообщений о бытовом насилии. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу каунасской полиции.
Как отмечают правоохранители, постоянное пребывание среди членов семьи создает напряженность, и, несомненно, влияет на изменившееся поведение как насильника, так и потенциальной жертвы.
"В этот период особенно важно не только минимизировать условия для появления насильственного поведения, но и дать понять всем, кто намеревается совершить насильственные действия, что насилие – преступление, а карантин не меняет высокие стандарты действий полиции в ответ на сообщения о насилии", - заявил генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела.
По словам Пожелы, в течение периода действий карантина полиция внимательно рассматривает сообщения о бытовом насилии и незамедлительно реагирует на каждый инцидент.
В целях наилучшей защиты прав и законных интересов жертв насилия полиция активно сотрудничает с Литовской ассоциацией по правам женщин, которая объединяет специализированные центры помощи и принимает дополнительные меры.
Полиция порекомендовала людям, которые считают, что могут стать жертвами семейного насилия, позвонить в полицейский информационный центр. Их проинформируют о контактных данных специализированных центров помощи по месту их жительства.
Также правоохранители будут поддерживать связь с людьми, пострадавшими от семейного насилия и живущими в отдаленных сельских районах. Им будет предоставлена информация о мерах защиты и даны советы по другим вопросам, входящим в сферу компетенции полиции.
В случае возникновения опасности нужно позвонить по номеру экстренной помощи 112, отметили в полиции. Если преступник находится рядом и позвонить невозможно, можно отправить SMS на этот же номер.
Чтобы избежать распространения коронавируса, с середины марта власти Литвы ввели карантин, который продлевали уже два раза. Сейчас ограничения действуют до 27 апреля.
В пасхальные выходные в Литве ограничили перемещения, в частности даже закрыли некоторые населенные пункты на побережье Балтийского моря.
По последним данным, в республике более 1050 заболевших COVID-19.
В целях наилучшей защиты прав и законных интересов жертв насилия полиция активно сотрудничает с Литовской ассоциацией по правам женщин, которая объединяет специализированные центры помощи и принимает дополнительные меры.
Полиция порекомендовала людям, которые считают, что могут стать жертвами семейного насилия, позвонить в полицейский информационный центр. Их проинформируют о контактных данных специализированных центров помощи по месту их жительства.
Также правоохранители будут поддерживать связь с людьми, пострадавшими от семейного насилия и живущими в отдаленных сельских районах. Им будет предоставлена информация о мерах защиты и даны советы по другим вопросам, входящим в сферу компетенции полиции.
В случае возникновения опасности нужно позвонить по номеру экстренной помощи 112, отметили в полиции. Если преступник находится рядом и позвонить невозможно, можно отправить SMS на этот же номер.
Чтобы избежать распространения коронавируса, с середины марта власти Литвы ввели карантин, который продлевали уже два раза. Сейчас ограничения действуют до 27 апреля.
В пасхальные выходные в Литве ограничили перемещения, в частности даже закрыли некоторые населенные пункты на побережье Балтийского моря.
По последним данным, в республике более 1050 заболевших COVID-19.