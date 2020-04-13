Литовцам компенсируют часть суммы от покупки электромобиля 🔊 Воспроизвести © Photo : Vilnius / S.Ziura



Также дополнительные средства в размере одной тысячи евро выплатят тем, кто уничтожит свой старый автомобиль. Министерство окружающей среды Литвы возместит жителям часть стоимости за приобретенные электромобили, сообщает



На эти цели было выделено пять миллионов евро из программы по изменению климата. Предполагается, что система поощрения позволит уменьшить негативное влияние загрязняющего транспорта на климат и поспособствует использованию автомобилей с низким уровнем выбросов.



Вице-министр Минприроды Марюс Нармонтас заявил, что с экологической точки зрения электромобили менее загрязняют окружающую среда, а цель Литвы – как можно больше экологически чистых транспортных средств. Также дополнительные средства в размере одной тысячи евро выплатят тем, кто уничтожит свой старый автомобиль. Министерство окружающей среды Литвы возместит жителям часть стоимости за приобретенные электромобили, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.На эти цели было выделено пять миллионов евро из программы по изменению климата. Предполагается, что система поощрения позволит уменьшить негативное влияние загрязняющего транспорта на климат и поспособствует использованию автомобилей с низким уровнем выбросов.Вице-министр Минприроды Марюс Нармонтас заявил, что с экологической точки зрения электромобили менее загрязняют окружающую среда, а цель Литвы – как можно больше экологически чистых транспортных средств. "Ведь загрязнение от транспорта вносит значительный вклад в изменение климата. Например, в 2018 году в Литве в атмосферу было выброшено 20,3 миллиона тонн парниковых газов. Большая часть, около трети (30,2 процента), были выброшены сектором транспорта", – сказал он.



Компенсации будут предоставлять лицам, которые приобрели новый или не старше пяти лет электромобиль. Отмечается, что поощрение коснется исключительно их. Под электромобилем понимается транспортное средство класса M1, в котором для перемещения питание подается исключительно от устройства накопления электрической энергии.



Заявитель может единовременно получить две тысячи евро за подержанный транспорт или четыре тысячи евро за новый.



Дополнительно одну тысячу евро будут выплачивать тем, кто избавится от своего "грязного" автомобиля. Необходимо представить транспортное средство для уничтожения, получить свидетельство об уничтожении и снять его с учета.



Заявления можно будет подавать с 20 апреля и только в электронном виде.



С 1 апреля 2020 года в силу вступил закон о налоге на регистрацию транспортных средств. Согласно поправкам, объектом налогообложения будут выбросы углеводорода (CO2) моторных транспортных средств класса M1 и N1 (легковые автомобили и автобусы), за исключением исторических моторных транспортных средств, которые регистрирует владелец.



Налог будет варьироваться от 13,5 до 540 евро в зависимости от типа автомобиля и его выбросов углекислого газа (CO2), если этот показатель превысит 130 граммов CO2 на километр. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, авто Ключевые слова: правительство, компенсации, е-мобили — статья прочитана 182 раза Комментарии