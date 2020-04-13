Литва за выходные получила две новые партии средств защиты от коронавируса 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / mihalec



Новая партия состоит из респираторов FFP2, защитных очков, одноразовой медицинской одежды, хирургических масок, защитных костюмов и бахил. В субботу утром в Каунасе приземлился очередной самолет из Китая, борт доставил более 27 тонн средств защиты для врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией, сообщает



Новая партия состоит из респираторов FFP2, защитных очков, одноразовой медицинской одежды, хирургических масок, защитных костюмов и бахил.



По словам главы Минздрава Аурелиюса Вериги, "борьба с коронавирусом не имеет выходных и праздничных дней". Доставленные средства защиты будут направлены литовским медикам. Новая партия состоит из респираторов FFP2, защитных очков, одноразовой медицинской одежды, хирургических масок, защитных костюмов и бахил. В субботу утром в Каунасе приземлился очередной самолет из Китая, борт доставил более 27 тонн средств защиты для врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Минтранса Литвы.Новая партия состоит из респираторов FFP2, защитных очков, одноразовой медицинской одежды, хирургических масок, защитных костюмов и бахил.По словам главы Минздрава Аурелиюса Вериги, "борьба с коронавирусом не имеет выходных и праздничных дней". Доставленные средства защиты будут направлены литовским медикам. "Эти праздничные выходные действительно рабочие. Как сегодня, так и завтра в аэропортах страны приземляются самолеты, которые перевозят в Литву средства индивидуальной защиты. Мы делаем все возможное, чтобы доставка прошла гладко, и я благодарен всем, кто способствует этому, не считая рабочих часов", - сказал глава Минтранса Ярослав Наркевич.



Средства защиты предназначены для врачей клиники "Сантарос", Каунасской клинической больницы, университетской больницы Клайпеды, республиканских больниц Паневежиса и Шяуляя, а также для врачей скорой помощи пяти крупных городов и медиков, работающих в созданных муниципалитетами мобильных пунктах.



Еще одну партию Литва получила в воскресенье. Об этом написал на своей странице в Facebook министр обороны Раймундас Кароблис. Груз был доставлен самолетом, заказанным Министерством обороны и Вооруженными силами Литвы.







Ранее Литва заключила с Китаем соглашение о крупной поставке средств защиты. В страну должны прийти 1,8 миллиона респираторов FFP2, 5,7 миллиона одноразовых масок, 810 тысяч защитных очков, 1,8 миллиона колпаков, 1,8 миллиона одноразовых халатов, 1,05 миллиона одноразовых комбинезонов, 15 миллионов перчаток, 3,6 миллиона бахил.



В Литве до 27 апреля введен карантин. Зафиксировано уже более тысячи случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших много медработников.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,6 миллиона случаев заражения, более 99,8 тысячи человек скончались. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество, здоровье Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 181 раз Комментарии