Банкир Бородин пожертвовал миллион фунтов больнице в Британии. В России он осужден на 14 лет 🔊 Воспроизвести



Экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин, приговоренный в России к 14 годам тюремного заключения по делу о растрате в крупном размере, пожертвовал миллион фунтов британской государственной больнице на борьбу с Covid-19, сообщает



Андрей Бородин и его жена Татьяна Корсакова пожертвовали миллион фунтов благотворительной организации Royal Berks Charity, которая оказывает помощь Королевской Беркширской больнице в Рединге западнее Лондона.



Как говорится в заявлении траста больницы, пожертвование пойдет на поддержку сотрудников больницы в борьбе с коронавирусом. Экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин, приговоренный в России к 14 годам тюремного заключения по делу о растрате в крупном размере, пожертвовал миллион фунтов британской государственной больнице на борьбу с Covid-19, сообщает ВВС Андрей Бородин и его жена Татьяна Корсакова пожертвовали миллион фунтов благотворительной организации Royal Berks Charity, которая оказывает помощь Королевской Беркширской больнице в Рединге западнее Лондона.Как говорится в заявлении траста больницы, пожертвование пойдет на поддержку сотрудников больницы в борьбе с коронавирусом.



"Это невероятное пожертвование в очень сложное время, мы крайне благодарны Андрею и Татьяне за их щедрость и заботу", - добавил глава фонда.



Бородин и Корсакова в свою очередь в заявлении поблагодарили врачей и медперсонал за их работу, назвав ее отважной и самоотверженной.



В 2011 году Бородин заплатил 140 млн фунтов за историческую усадьбу Парк Плейс в городке Хенли недалеко от Рединга. Существует поверье, что в замке обитает привидение юной особы, по ошибке отравившей отца мышьяком в 1751 году (впрочем, сам главный дом относится к XIX веку).



PA MEDIA Image caption Пожертвование Бородина пойдет на улучшение условий работы персонала Королевской Беркширской больницы в Рединге



Обвинения в России



Андрей Бородин покинул Россию в 2011 году, когда в его отношении велось следствие. Он объявлен в розыск вместе с несколькими фигурантами дела о хищениях в Банке Москвы.



Суд признал Бородина, возглавлявшего банк в 1995-2011 годах, и еще четверых топ-менеджеров, виновными в хищении более 14 миллиардов рублей. По версии обвинения, Банк Москвы с их ведома незаконно выдал заведомо невозвратный кредит на сумму более 12,5 млрд руб.



В августе 2011 года, когда Бородин еще находился в статусе подозреваемого по делу, на сайте Банка Москвы появилось сообщение, что он покинул страну, "находится на лечении за границей и планирует вернуться в Россию в ближайшее время".



В 2013 году Бородин, так и не вернувшийся в Россию, получил политическое убежище в Британии. Россия к тому времени объявила его в международный розыск и добилась блокировки средств на его счетах в нескольких европейских странах. Однако британские власти согласились с тем, что преследование Бородина политически мотивировано.



Решение предоставить убежище Бородину раскритиковали в России.



Приговор Бородину был вынесен только в марте 2020 года, в его отсутствие. Бородин с ним не согласен.



Он заявлял, что следствие "не было независимым, объективным, непредвзятым или справедливым" и что он знал, что справедливого рассмотрения в суде его дело не получит.



"Я продолжу энергично защищаться от всех претензий ко мне в судах, в которых у меня есть уверенность в справедливом и беспристрастном слушании", - добавил Бородин. "Мы оказываем своим сотрудникам дополнительную поддержку во время вспышки коронавируса и очень рады, что благодаря этому пожертвованию сможем продолжить это делать", - цитируют СМИ заявление главы траста Стива Макмануса."Это невероятное пожертвование в очень сложное время, мы крайне благодарны Андрею и Татьяне за их щедрость и заботу", - добавил глава фонда.Бородин и Корсакова в свою очередь в заявлении поблагодарили врачей и медперсонал за их работу, назвав ее отважной и самоотверженной.В 2011 году Бородин заплатил 140 млн фунтов за историческую усадьбу Парк Плейс в городке Хенли недалеко от Рединга. Существует поверье, что в замке обитает привидение юной особы, по ошибке отравившей отца мышьяком в 1751 году (впрочем, сам главный дом относится к XIX веку).Андрей Бородин покинул Россию в 2011 году, когда в его отношении велось следствие. Он объявлен в розыск вместе с несколькими фигурантами дела о хищениях в Банке Москвы.Суд признал Бородина, возглавлявшего банк в 1995-2011 годах, и еще четверых топ-менеджеров, виновными в хищении более 14 миллиардов рублей. По версии обвинения, Банк Москвы с их ведома незаконно выдал заведомо невозвратный кредит на сумму более 12,5 млрд руб.В августе 2011 года, когда Бородин еще находился в статусе подозреваемого по делу, на сайте Банка Москвы появилось сообщение, что он покинул страну, "находится на лечении за границей и планирует вернуться в Россию в ближайшее время".В 2013 году Бородин, так и не вернувшийся в Россию, получил политическое убежище в Британии. Россия к тому времени объявила его в международный розыск и добилась блокировки средств на его счетах в нескольких европейских странах. Однако британские власти согласились с тем, что преследование Бородина политически мотивировано.Решение предоставить убежище Бородину раскритиковали в России.Приговор Бородину был вынесен только в марте 2020 года, в его отсутствие. Бородин с ним не согласен.Он заявлял, что следствие "не было независимым, объективным, непредвзятым или справедливым" и что он знал, что справедливого рассмотрения в суде его дело не получит."Я продолжу энергично защищаться от всех претензий ко мне в судах, в которых у меня есть уверенность в справедливом и беспристрастном слушании", - добавил Бородин. bbc.com Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Англия, контроль, спонсоры, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 172 раза Комментарии