Впервые в истории Трамп объявил в США режим ЧС 🔊 Воспроизвести



Введение в США режима чрезвычайной ситуации, который впервые действует во всех штатах одновременно, позволяет на федеральном и локальном уровне упростить доступ к госфинансированию, сообщает Введение в США режима чрезвычайной ситуации, который впервые действует во всех штатах одновременно, позволяет на федеральном и локальном уровне упростить доступ к госфинансированию, сообщает DW Президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, обнародовал декларацию о введении режима "масштабного бедствия" в штате Вайоминг на западе США в связи с пандемией коронавируса. Таким образом это положение впервые в истории страны распространилось на все 50 американских штатов и федеральный округ Колумбия.



"Президент продолжает реагировать на запросы каждого из губернаторов, касающиеся защиты здоровья всех американцев", - подчеркнул в этой связи заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.



Губернатор Вайоминга Марк Городон направил Трампу соответствующий запрос еще 9 апреля. На тот момент в штате было зафиксировано чуть больше 200 случаев заражения коронавирусной инфекцией. "Хотя Вайоминг еще не столкнулся с такой тяжелой ситуацией, как некоторые другие штаты, эта декларация поможет нам подготовить и мобилизовать ресурсы, когда они нам понадобятся", - пояснил Гордон.



Упростит финансирование и координацию



В Белом доме уточнили, что режим чрезвычайной ситуации позволяет на федеральном и локальном уровне, а также применительно к ряду организаций упростить доступ к госфинансированию. Кроме того, он облегчает координацию властей штатов и Федерального агентства США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), а также Инженерного корпуса сухопутных войск Вооруженных сил США.



По данным частного американского Университета Джонса Хопкинса в штате Балтимор, всего в стране на 8.30 мск 12 апреля зафиксирован 529 951 случай инфицирования SARS-CoV-2, умерли 20 608 человек, выздоровели 32 091. По количеству смертей США опережают Испанию и Италию, серьезно пострадавшие от пандемии. Общее число умерших увеличилось вдвое - с 10 до 20 тысяч - всего за пять дней. dw.com Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 81 раз Комментарии