СМИ: Макрон не исключил закрытия границ Шенгенской зоны до сентября 🔊 Воспроизвести Президент Франции Эмманюэль Макрон © EPA-EFE/Julien de Rosa



Как передает телеканал BFM, французский лидер объяснил это разницей в том, как протекает эпидемия коронавируса в мире, сообщает



Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает, что в связи с пандемией коронавируса Европа может сохранить границы закрытыми до сентября. Об этом сообщил телеканал BFM.



По его сведениям, такое предположение французский лидер высказал в пятницу утром во время видеоконференции с лидерами профсоюзов. Как отмечает телеканал со ссылкой на представителя одного из синдикатов, Макрон заявил, что из-за развития ситуации с коронавирусом страны Шенгенской зоны могут сохранить границы закрытыми до сентября. Французский лидер объяснил это разницей в том, как протекает эпидемия в мире. В качестве примера он привел США, где пик распространения инфекции только ожидается, и страны Азии, где не исключено возникновение второй волны эпидемии. По данным BFM, президент Франции также отметил, что закрытие границ может повлиять на восстановление экономики. Как передает телеканал BFM, французский лидер объяснил это разницей в том, как протекает эпидемия коронавируса в мире, сообщает ТАСС Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает, что в связи с пандемией коронавируса Европа может сохранить границы закрытыми до сентября. Об этом сообщил телеканал BFM.По его сведениям, такое предположение французский лидер высказал в пятницу утром во время видеоконференции с лидерами профсоюзов. Как отмечает телеканал со ссылкой на представителя одного из синдикатов, Макрон заявил, что из-за развития ситуации с коронавирусом страны Шенгенской зоны могут сохранить границы закрытыми до сентября. Французский лидер объяснил это разницей в том, как протекает эпидемия в мире. В качестве примера он привел США, где пик распространения инфекции только ожидается, и страны Азии, где не исключено возникновение второй волны эпидемии. По данным BFM, президент Франции также отметил, что закрытие границ может повлиять на восстановление экономики. В пресс-службе Елисейского дворца на запрос корреспондента ТАСС относительно возможного продления сроков закрытия границ пока не ответили.



13 апреля Эмманюэль Макрон должен выступить с обращением к нации, в ходе которого, как ожидается, он объявит дополнительные меры в связи с пандемией коронавируса. Ранее источник в администрации президента республики сообщил, что Франция продлит действие ограничений на передвижение граждан по стране после 15 апреля.



Главы государств и правительств Евросоюза 17 марта утвердили закрытие на 30 дней внешних границ сообщества в целях борьбы с распространением нового коронавируса. Запрещены поездки, которые не являются неотложными. Исключение сделано для дипломатов, медработников, исследователей, занимающихся проектами по борьбе с коронавирусом, транспортного персонала, граждан и резидентов ЕС, возвращающихся домой, а также членов их семей.



8 апреля Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам - членам Евросоюза продлить ограничение на поездки граждан внутри Шенгенской зоны до 15 мая. ТАСС Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: граница, ЕС, контроль, Шенген, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 181 раз Комментарии