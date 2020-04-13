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Спецслужбы ФРГ зафиксировали усиление пропаганды КНР на фоне пандемии



Китай пытается оспорить свою роль как места происхождения SARS-CoV-2 и изобразить себя страной, преодолевшей кризис и помогающей Западу, сообщает DW со ссылкой на Федеральное ведомство по охране конституции.

Федеральное ведомство по охране конституции зафиксировало усиление пропаганды со стороны официального Китая во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2, пишет в воскресенье, 12 апреля, издание Welt am Sonntag. Об этом ведомство сообщило в ответ на его запрос.
Пекин пытается оспорить роль Китая как страны происхождения вируса и в то же время вынести на передний план свою помощь западным государствам, "чтобы представить страну как заслуживающего доверия партнера, осмотрительно преодолевшего кризис", считают эксперты немецкой спецслужбы.

По сведениям ведомства, китайские спецслужбы в Германии в принципе проявляют высокий уровень активности. Это включает и попытки привлечь немецких политиков в качестве "лоббистов" интересов Китая, отмечают эксперты.

В конце 2019 года в Китае произошла вспышка заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом. С тех пор опасный возбудитель проник в 210 стран и территорий и был выявлен почти у 1,8 млн жителей планеты. От последствий заболевания скончались уже почти 109 000 человек. Первое место в мире по числу инфицированных и летальных исходов занимают США.
dw.com
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: Китай, вирус, пропаганда, обвинения, пандемия
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добавлена сегодня, 13 апреля, 16:00

Комментарии

Alexandr
13 апреля, 16:32
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То есть кто-то в мире, имеющий на это полное международное право, уже доказал вину (!) Китая в том, что вирус родился именно на его территории, в связи с чем любые иные мнения надо непременно пресекать самым жестоким образом?
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