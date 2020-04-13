Спецслужбы ФРГ зафиксировали усиление пропаганды КНР на фоне пандемии 🔊 Воспроизвести



Китай пытается оспорить свою роль как места происхождения SARS-CoV-2 и изобразить себя страной, преодолевшей кризис и помогающей Западу, сообщает



Федеральное ведомство по охране конституции зафиксировало усиление пропаганды со стороны официального Китая во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2, пишет в воскресенье, 12 апреля, издание Welt am Sonntag. Об этом ведомство сообщило в ответ на его запрос. Китай пытается оспорить свою роль как места происхождения SARS-CoV-2 и изобразить себя страной, преодолевшей кризис и помогающей Западу, сообщает DW со ссылкой на Федеральное ведомство по охране конституции.Федеральное ведомство по охране конституции зафиксировало усиление пропаганды со стороны официального Китая во время пандемии коронавируса SARS-CoV-2, пишет в воскресенье, 12 апреля, издание Welt am Sonntag. Об этом ведомство сообщило в ответ на его запрос. Пекин пытается оспорить роль Китая как страны происхождения вируса и в то же время вынести на передний план свою помощь западным государствам, "чтобы представить страну как заслуживающего доверия партнера, осмотрительно преодолевшего кризис", считают эксперты немецкой спецслужбы.



По сведениям ведомства, китайские спецслужбы в Германии в принципе проявляют высокий уровень активности. Это включает и попытки привлечь немецких политиков в качестве "лоббистов" интересов Китая, отмечают эксперты.



В конце 2019 года в Китае произошла вспышка заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом. С тех пор опасный возбудитель проник в 210 стран и территорий и был выявлен почти у 1,8 млн жителей планеты. От последствий заболевания скончались уже почти 109 000 человек. Первое место в мире по числу инфицированных и летальных исходов занимают США. dw.com Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: Китай, вирус, пропаганда, обвинения, пандемия — статья прочитана 181 раз Комментарии