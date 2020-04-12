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Ученые доказали опасность коронавируса для курильщиков
Риск заразиться коронавирусом выше у курильщиков и людей, страдающих хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), доказали канадские ученые из Университета Британской Колумбии в Ванкувере. Результаты исследования они опубликовали в журнале European Respiratory Journal.
В исследовании ученые использовали образцы легочного эпителия 42 человек, половина из которых были здоровы, а другая половина болела ХОБЛ. Также среди испытуемых 24% были курящими.
Согласно исследованию, у людей, страдающих ХОБЛ и у курильщиков в образцах тканей выявлен повышенный уровень экспрессии белка АСЕ-2, который коронавирус использует для проникновения в клетку. Обнаружив этот эффект, ученые сравнили полученные результаты с данными других исследований, в ходе которых обследовались еще 249 людей. Выводы о повышенном содержании белка АСЕ-2 в легочном эпителии курильщиков и больных ХОБЛ подтвердились.
Исследователи в заключении сделали вывод о том, что курильщики и больные ХОБЛ находятся в группе риска заражения коронавирусом. По мнению ученых, таким людям надо максимально строго относиться к требованиям карантина и соблюдать гигиену.
«Еще никогда не было лучшего времени, чтобы бросить курить, защитив себя от COVID-19», — подчеркнули канадские ученые.
Источник: ИА REGNUM
Категории: здоровье
Ключевые слова: опасность, коронавирус, курильщик
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