Без дешёвых рабочих рук иностранцев литовской экономике будет очень туго

Хотя в Литве и был введён карантин, работа в некоторых секторах экономики не прекращалась: по-прежнему работают не только литовцы, но и иммигранты - украинцы и белорусы. Работодатели последних не обещают отказываться от иностранцев и ждут окончания карантина, чтобы иммигранты снова могли приступить к работе, если в настоящее время они застряли за границей, пишет



Директор компании "On On Group", ищущей работников за границей, Саулюс Драздаускас, заявил, что большинство украинцев остались работать в Литве. «Я не могу предоставить точную статистику, но люди, которые имели разрешения на работу, действительные визы, виды на жительство, и после объявления карантина находились на территории Литовской Республики, большинство из них остались работать», - сказал он.



По словам С. Драздаускаса, если компании не приостановили или не прекратили свою деятельность, иностранцы продолжают работать в них.



«Сейчас люди работают в основном в строительном и производственном секторах - пока у компаний есть заказы, работа продолжается.



Всё зависит от конкретного сектора, компании - если сектор или компания подпадают под действие карантинных ограничений как неспособные осуществлять деятельность, понятно, что люди и не могут работать», - сказал он порталу lrytas.lt.



С. Драздаускас сказал, что многие украинцы сейчас застряли за границей, потому что еще до объявления карантина вернулись на Украину, и теперь они уже не могут вернуться на работу в Литву.



«Те, у кого есть вид на жительство, могут прибыть, а те, у кого есть визы, уже не могут. Поэтому в некоторых компаниях сейчас даже не хватает работников», - сказал он.



Также, по его словам, в настоящее время невозможно трудоустроить новых сотрудников. «Иностранцы больше не могут получать визы, потому что визовые центры не работают, так что иммигранты уже не могут въезжать в Литву», - сказал С. Драздаускас.



Профессор Вильнюсского университета, экономист Ромас Лазутка считает, что украинские и белорусские специалисты нужны литовским работодателям потому, что иностранцы согласны работать больше литовцев за меньшую зарплату.



«По уровню иностранных работников жизни это кажется для них приемлемым, а литовцам - нет. Точно такая же ситуация и с литовцами, которые уехали за границу», - сказал он.