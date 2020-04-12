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На 12 апреля в Литве более 1050 человек заразились коронавирусом
С субботы в стране начинаются трехдневные пасхальные выходные, однако из-за карантина праздники пройдут для жителей республики в необычном формате. В Литве выявлены более 1050 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на сайте правительства, посвященном борьбе с COVID-19.
По состоянию на 7:55 по литовскому времени в стране насчитывается 1053 заболевших. Выздоровели 97 человек, число смертей осталось прежним – 23.
С субботы в Литве начинаются трехдневные пасхальные выходные, однако, как заранее предупредили власти, из-за карантина на фоне коронавируса праздники пройдут для жителей республики в необычном формате.
Так, правительство ограничило передвижение по стране, въезд в некоторые населенные пункты, в частности на побережье Балтийского моря, в ближайшие три дня будет закрыт.
Для поездок в населенные пункты, отличные от места постоянного проживания человека, возможно только при серьезных причинах, в том числе тяжелой болезни родственника.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,6 миллиона случаев заражения, более 99,8 тысячи человек скончались.
lt.sputniknews.ru
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
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