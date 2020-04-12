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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Литва: коронавирусный счёт - пошла вторая тысяча
Министерство здравоохранения Литвы сегодня, в воскресенье, сообщило о том, что вчера, 11 апреля, в Литве было выявлено 27 новых случаев коронавируса, а общее количество подтвержденных инфекций возросло до 1053.
От коронавирусной инфекции умерли 23 человека, а 97 заболевших уже считаются выздоровевшими.
По данным Национального центра общественного здоровья, среди выздоровевших - 15 медицинских работников (один из них - фармацевт).
За субботу было проверено 2113 проб, в общей же сложности проверку прошли 40712 тестов.
Инф. «Обзора»
Категории: здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, тест, пандемия, коронавирус, вмрус
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