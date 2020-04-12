Литва: коронавирусный счёт - пошла вторая тысяча 🔊 Воспроизвести Фото: sam.lrv.lt







Министерство здравоохранения Литвы сегодня, в воскресенье, сообщило о том, что вчера, 11 апреля, в Литве было выявлено 27 новых случаев коронавируса, а общее количество подтвержденных инфекций возросло до 1053.



От коронавирусной инфекции умерли 23 человека, а 97 заболевших уже считаются выздоровевшими.



По данным Национального центра общественного здоровья, среди выздоровевших - 15 медицинских работников (один из них - фармацевт).



За субботу было проверено 2113 проб, в общей же сложности проверку прошли 40712 тестов. Министерство здравоохранения Литвы сегодня, в воскресенье, сообщило о том, что вчера, 11 апреля, в Литве было выявлено 27 новых случаев коронавируса, а общее количество подтвержденных инфекций возросло до 1053.От коронавирусной инфекции умерли 23 человека, а 97 заболевших уже считаются выздоровевшими.По данным Национального центра общественного здоровья, среди выздоровевших - 15 медицинских работников (один из них - фармацевт).За субботу было проверено 2113 проб, в общей же сложности проверку прошли 40712 тестов. Инф. «Обзора» Категории: здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, тест, пандемия, коронавирус, вмрус — статья прочитана 251 раз Комментарии