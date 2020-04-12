Тамара Лоханкина: Кому коронавирус, а кому пиар-корона 🔊 Воспроизвести



«Пока правящие стараются, чтобы последствия пандемии для Литвы были наименее ощутимы, консерваторы веселятся в фейсбуке. Раса Юкнявичене аплодирует Дале Грибаускайте, назвавшей руководителя центра экстремальных ситуаций Аурелиюса Вяригу ослом. Беспартийная Ингрида Шимоните издевается над «токсичным лидерством». А какая польза в кризис от консерваторов? Сейчас всем надо говорить в унисон, объединяться и вместе стараться избежать углубления кризиса. Оппозиция должна не только критиковать, но и предлагать решения. Люди ценят не критикующих, а работающих. Во время пандемии всё ново, с такими вызовами мы ещё не сталкивались. Поэтому нужно не тыкать пальцем – тот осёл, а этот бегемот, а работать. Сядь и шей маски. Покажи, что делаешь полезное для людей дело», - говорит президент клуба экспарламентариев Хенрикас Жукаускас в своей статье, опубликованной 28 марта в газете «Вакару жинёс». «Пока правящие стараются, чтобы последствия пандемии для Литвы были наименее ощутимы, консерваторы веселятся в фейсбуке. Раса Юкнявичене аплодирует Дале Грибаускайте, назвавшей руководителя центра экстремальных ситуаций Аурелиюса Вяригу ослом. Беспартийная Ингрида Шимоните издевается над «токсичным лидерством». А какая польза в кризис от консерваторов? Сейчас всем надо говорить в унисон, объединяться и вместе стараться избежать углубления кризиса. Оппозиция должна не только критиковать, но и предлагать решения. Люди ценят не критикующих, а работающих. Во время пандемии всё ново, с такими вызовами мы ещё не сталкивались. Поэтому нужно не тыкать пальцем – тот осёл, а этот бегемот, а работать. Сядь и шей маски. Покажи, что делаешь полезное для людей дело», - говорит президент клуба экспарламентариев Хенрикас Жукаускас в своей статье, опубликованной 28 марта в газете «Вакару жинёс». Консерваторы в очередной раз ополчились против правящих. Больше всех, конечно, достается министру здравоохранения А.Вяриге, рейтинги которого, кстати, за последнее время, несмотря на допущенные ошибки, растут. Человек реально работает. А с трудностями столкнулась не только Литва, но и все, без исключения, страны.



В это сложное время консерваторы стремятся во что бы то ни стало быть на виду, причем любыми путями. К примеру, Г.Ландсбергис и консерваторы, эти поборники свободы и демократии, обратились к правлению Сейма с предложением ввести в стране чрезвычайное положение и назначить министра охраны края Р.Кароблиса фактическим руководителем государства. При таком положении и премьер, и министры должны будут выполнять всего лишь контролирующую функцию и указания центра управления экстремальными ситуациями, то есть Р.Кароблиса. Ну а для граждан чрезвычайное положение обернулось бы тотальным ограничением прав и свобод человека. Режим ЧП, к примеру, обязывает всех иметь при себе документы, а из-за их отсутствия человек может быть задержан. К вам в дом в любое время суток без решения суда и без вашего согласия могут зайти должностные лица, может осуществляться проверка транспорта и багажа, вплоть до конфискации автомобиля, могут быть назначены обязательные работы или изменён режим работы любого предприятия. Вы не сможете поменять место жительства без особого разрешения, зато в случае необходимости к вам могут подселить другое лицо. И так далее - вплоть до комендантского часа. Как эти меры могут повлиять на распространение коронавируса, лично мне не очень понятно. Правление Сейма такое предложение консерваторов не одобрило. Но молодой Ландсбергис – человек без комплексов. Буквально через неделю он, без зазрения совести, подписывает обращение, адресованное руководителю Народной партии Европы Д.Туску с требованием принять решительные меры в отношении премьера Венгрии Виктора Орбана, после того, как венгерский парламент проголосовал за введение в стране чрезвычайного положения на период кризиса.



А вот еще одна инициатива консерваторов. Аудронюс Ажубалис, Жигимантас Павилёнис и Эмануэлис Зингерис предложили созвать заседание комитета Сейма по иностранным делам и обсудить принятую правительством сомнительную, с их точки зрения, гуманитарную помощь из Китая. По этому поводу резко, но правильно высказался Г.Якавонис, который написал в газете «Вакару жинёс»: "Любой нормальный человек посоветовал бы таким политиканам обратиться к психиатрам, но для асов союза Отечества их шаг - это высший пилотаж в политике. Кстати, как и заявление представителя той же политической силы Ингриды Шимоните о том, что она согласна в это трудное для Литвы время занять должность премьера. Только не знаю, кто её об этом просил ».



Деструктивную деятельность и чрезмерное политиканство консерваторов в сложный период пандемии я лично расцениваю как реальную угрозу обществу и общественному порядку.



На мой взгляд, на общем фоне в борьбе с коронавирусом Литва держится на хорошем уровне. Как утверждает еврокомиссар В. Синкевичюс: «Европейская комиссия не имеет никаких замечаний Литве по поводу управления кризисом. Без всяких сомнений, было множество вызовов, но совершенно очевидно, что правительству удалось с ними справиться».



Хочется отметить еще и то, что наше государство в борьбе с пандемией проявила солидарность с соседними странами, обеспечив транзит через Литву гражданам Латвии и Эстонии. В Клайпеду почти каждый день приходят паромы с большим количеством людей, сумевших наконец-то вернуться домой. Всё контролируется, работа идёт в круглосуточном режиме. Никто не паникует и не шкурничает, люди проявляют солидарность друг с другом и держатся достойно. С полной самоотдачей работают врачи. Предприниматели жертвуют немалые деньги в антикризисный фонд, набирает силу волонтерское движение, люди делятся информацией и подбадривают друг друга в интернете. И все надеются на лучшее.



А это значит, что вместе мы пройдем через это трудное испытание и при этом останемся людьми. инф.Обзор Категории: общество, политика Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 248 раз Комментарии