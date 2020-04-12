Поздравление Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и госпожи Дианы Науседене с праздником Святой Пасхи 🔊 Воспроизвести







Дорогие жители Литвы!



Давайте откроем двери и окна весне, возрождению человека и земли. Вдохнем глоток свежего воздуха, улыбнемся друг другу.



Великий день Воскресения побуждает нас задуматься о том, что вечно и незыблемо.



Я смотрю в ваши глаза. Ведь любовь, уважение и вера всегда были источником жизнестойкости для нашего народа. Мудрость, терпение и здоровый инстинкт самосохранения помогли нам избежать глупых авантюр и взаимной конфронтации перед лицом опасности. Сегодня эти качества нужны как никогда.



Несколько дней назад я встретил мальчика 9-10 лет, который прямо спросил меня: «Президент, мы выздоровеем?» Мой ответ был прост: «Конечно, детка, мы выздоровеем, но было бы лучше просто не заболеть». Тем не менее смысл этого вопроса гораздо глубже. Дорогие жители Литвы!Давайте откроем двери и окна весне, возрождению человека и земли. Вдохнем глоток свежего воздуха, улыбнемся друг другу.Великий день Воскресения побуждает нас задуматься о том, что вечно и незыблемо.Я смотрю в ваши глаза. Ведь любовь, уважение и вера всегда были источником жизнестойкости для нашего народа. Мудрость, терпение и здоровый инстинкт самосохранения помогли нам избежать глупых авантюр и взаимной конфронтации перед лицом опасности. Сегодня эти качества нужны как никогда.Несколько дней назад я встретил мальчика 9-10 лет, который прямо спросил меня: «Президент, мы выздоровеем?» Мой ответ был прост: «Конечно, детка, мы выздоровеем, но было бы лучше просто не заболеть». Тем не менее смысл этого вопроса гораздо глубже.



Давайте мечтать о том, как мы будем жить после преодоления возникших трудностей, мы будем более чуткими, терпимыми, щедрыми.



Сегодня перед нами отрывается прекрасная возможность найти в себе силы стать лучше.



С праздником Святой Пасхи всех вас!



Дорогие мои!



Сегодня нас объединяют три самые важные ценности – это надежда, вера и любовь.



Надежда на то, что тяжелая болезнь обойдет стороной наши семьи.



Вера в то, что все вместе мы преодолеем абсолютно все трудности.



И любовь, любовь к ближнему. Из-за любви, во имя любви, с любовью мы можем делать самые удивительные вещи.



С праздником, дорогие! Пусть наши дети восхищаются самыми красивыми пасхальными яйцами, пусть наши дома излучают тепло!



Хорошего вам праздника Воскресения, со Святой Пасхой!



Гитанас НАУСЕДА,



Президент Литовской Республики Оглянитесь, наш злейший враг – не тот коронованный вирус. Наш самый страшный враг – это вирус страха и ненависти. Надо изгнать его из нашего дома.Давайте мечтать о том, как мы будем жить после преодоления возникших трудностей, мы будем более чуткими, терпимыми, щедрыми.Сегодня перед нами отрывается прекрасная возможность найти в себе силы стать лучше.С праздником Святой Пасхи всех вас!Сегодня нас объединяют три самые важные ценности – это надежда, вера и любовь.Надежда на то, что тяжелая болезнь обойдет стороной наши семьи.Вера в то, что все вместе мы преодолеем абсолютно все трудности.И любовь, любовь к ближнему. Из-за любви, во имя любви, с любовью мы можем делать самые удивительные вещи.С праздником, дорогие! Пусть наши дети восхищаются самыми красивыми пасхальными яйцами, пусть наши дома излучают тепло!Хорошего вам праздника Воскресения, со Святой Пасхой! www.lrp.lt Категории: в странах Балтии Ключевые слова: пасха, Гитанас Науседа — статья прочитана 192 раза Комментарии