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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В столице баскетбола Литвы скрутили все баскетбольные кольца
В рамках борьбы с нераспространением коронавирусной инфекции в литовском Каунасе начали скручивать все уличные баскетбольные кольца на всех без исключений баскетбольных площадках, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Такое решение приняла мэрия второго по величине города Литвы.
«Бесспорная правда, что баскетбол для литовцев — это больше, чем игра. В городе чемпионов Каунасе, в котором прошли первые официальные соревнования в Литве, баскетбол непреодолимая сила. Верность этому виду спорта сильнее, чем ограничения карантина», — объясняет своё решение самоуправление города. Всего будет снято 200 баскетбольных колец.
Власти пообещали незамедлительно вернуть все кольца сразу после прекращения карантина.
Категории: спорт, в странах Балтии
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