В столице баскетбола Литвы скрутили все баскетбольные кольца 🔊 Воспроизвести Фото: kaunas.lt







В рамках борьбы с нераспространением коронавирусной инфекции в литовском Каунасе начали скручивать все уличные баскетбольные кольца на всех без исключений баскетбольных площадках, сообщает корреспондент



«Бесспорная правда, что баскетбол для литовцев — это больше, чем игра. В городе чемпионов Каунасе, в котором прошли первые официальные соревнования в Литве, баскетбол непреодолимая сила. Верность этому виду спорта сильнее, чем ограничения карантина», — объясняет своё решение самоуправление города. Всего будет снято 200 баскетбольных колец.



Власти пообещали незамедлительно вернуть все кольца сразу после прекращения карантина.



В рамках борьбы с нераспространением коронавирусной инфекции в литовском Каунасе начали скручивать все уличные баскетбольные кольца на всех без исключений баскетбольных площадках, сообщает корреспондент ИА REGNUM . Такое решение приняла мэрия второго по величине города Литвы.«Бесспорная правда, что баскетбол для литовцев — это больше, чем игра. В городе чемпионов Каунасе, в котором прошли первые официальные соревнования в Литве, баскетбол непреодолимая сила. Верность этому виду спорта сильнее, чем ограничения карантина», — объясняет своё решение самоуправление города. Всего будет снято 200 баскетбольных колец.Власти пообещали незамедлительно вернуть все кольца сразу после прекращения карантина. ИА “Regnum” Категории: спорт, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, баскетбол, кольцо, карантин География: Литва, Каунас — статья прочитана 206 раз Комментарии