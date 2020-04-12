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Выпускные экзамены в школах Литвы закончатся 21 июля, поступление в вузы - до начала сентября
Министр образования, науки и спорта Литвы Альгирдас Монкявичюс сообщил, что экзамены на аттестат зрелости должны начаться 22 июня и закончиться до 21 июля.
Он также подтвердил, что первый этап поступления в высшие учебные заведения будет проходить до 18 августа, второй должен завершиться 4 сентября, а новый учебный год высшим школам предлагается начать ещё через две недели.
"14 сентября предлагается начать учебный год", - сказал А. Монкявичюс на пресс-конференции в пятницу.
Карантин объявлен в Литве 16 марта и сейчас продлён до 27 апреля. Не действуют все учреждения образования, культуры, запрещены массовые мероприятия. Обучение осуществляется дистанционно.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: в странах Балтии, образование
Ключевые слова: Литва, экзамены, карантин, аттестат зрелости
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