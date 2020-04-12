Выпускные экзамены в школах Литвы закончатся 21 июля, поступление в вузы - до начала сентября 🔊 Воспроизвести Фото: www.smm.lt







Министр образования, науки и спорта Литвы Альгирдас Монкявичюс сообщил, что экзамены на аттестат зрелости должны начаться 22 июня и закончиться до 21 июля.



Он также подтвердил, что первый этап поступления в высшие учебные заведения будет проходить до 18 августа, второй должен завершиться 4 сентября, а новый учебный год высшим школам предлагается начать ещё через две недели.



"14 сентября предлагается начать учебный год", - сказал А. Монкявичюс на пресс-конференции в пятницу.



Карантин объявлен в Литве 16 марта и сейчас продлён до 27 апреля. Не действуют все учреждения образования, культуры, запрещены массовые мероприятия. Обучение осуществляется дистанционно. Он также подтвердил, что первый этап поступления в высшие учебные заведения будет проходить до 18 августа, второй должен завершиться 4 сентября, а новый учебный год высшим школам предлагается начать ещё через две недели."14 сентября предлагается начать учебный год", - сказал А. Монкявичюс на пресс-конференции в пятницу.Карантин объявлен в Литве 16 марта и сейчас продлён до 27 апреля. Не действуют все учреждения образования, культуры, запрещены массовые мероприятия. Обучение осуществляется дистанционно. Инф. «Обзора», BNS Категории: в странах Балтии, образование Ключевые слова: Литва, экзамены, карантин, аттестат зрелости — статья прочитана 206 раз Комментарии