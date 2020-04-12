Папа римский совершил Крестный ход на пустой площади Святого Петра 🔊 Воспроизвести



В Страстную пятницу папа римский Франциск провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра в Ватикане, сообщает



Обычно процессия проходит у стен Колизея в Риме. В этом году из-за пандемии коронавируса папу Франциска сопровождали пять заключенных тюрьмы североитальянского города Падуя, который сильно пострадал от пандемии, а также пять врачей и медсестер из Ватикана.







Ранее папа Франциск сравнил медиков, умерших во время пандемии, с солдатами. «Они пожертвовали своей жизнью из любви», — сказал понтифик. В Страстную пятницу папа римский Франциск провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра в Ватикане, сообщает НГ-Балтия со ссылкой на Deutsche Welle. Верующие могли следить за церемонией через Интернет.Обычно процессия проходит у стен Колизея в Риме. В этом году из-за пандемии коронавируса папу Франциска сопровождали пять заключенных тюрьмы североитальянского города Падуя, который сильно пострадал от пандемии, а также пять врачей и медсестер из Ватикана.Ранее папа Франциск сравнил медиков, умерших во время пандемии, с солдатами. «Они пожертвовали своей жизнью из любви», — сказал понтифик. novayagazeta.ee Категории: общество, культура, в мире, чп и криминал Ключевые слова: пасха, контроль, папа, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 216 раз Комментарии