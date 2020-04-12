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Папа римский совершил Крестный ход на пустой площади Святого Петра
В Страстную пятницу папа римский Франциск провел Крестный ход на пустой площади Святого Петра в Ватикане, сообщает НГ-Балтия со ссылкой на Deutsche Welle. Верующие могли следить за церемонией через Интернет.
Обычно процессия проходит у стен Колизея в Риме. В этом году из-за пандемии коронавируса папу Франциска сопровождали пять заключенных тюрьмы североитальянского города Падуя, который сильно пострадал от пандемии, а также пять врачей и медсестер из Ватикана.
Ранее папа Франциск сравнил медиков, умерших во время пандемии, с солдатами. «Они пожертвовали своей жизнью из любви», — сказал понтифик.
novayagazeta.ee
Категории: общество, культура, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: пасха, контроль, папа, карантин, распространение, коронавирус
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