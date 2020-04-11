Главная >> Новости >> в мире, чп и криминал, история >> 11 апреля - Международный день освобождения узников нацистских концлагерей

11 апреля - Международный день освобождения узников нацистских концлагерей



11 апреля ежегодно отмечается Международный день освобождения узников нацистских концлагерей, который установлен в память о восстании узников концентрационного лагеря Бухенвальд в 1945 году, напоминает РИА Новости.

Первый концлагерь в Германии был создан близ баварского города Дахау в 1933 году. В преддверии и во время Второй мировой войны нацисты на территории оккупированных ими европейских стран создали гигантскую сеть концентрационных лагерей, превращенных в места организованного систематического убийства миллионов людей.

В число печально известных по всему нацистских концлагерей вошли Аушвиц, Майданек, Маутхаузен, Заксенхаузен, Равенсбрюк, Собибор, Треблинка, Штуттгоф. До 15 % их узников составляли дети до 14 лет. Десятки тысяч заключенных содержались в концентрационных лагерях на территории СССР, таких как Саласпилс, Алитус, 9-й форт Каунаса, Озаричи, Тростенец, Моглинский лагерь.
Из 18 миллионов узников 11 миллионов (включая несколько миллионов советских граждан) были уничтожены в 14 тысячах пунктах смерти – лагерях, тюрьмах, гетто. Только в одном Аушвице ежедневно уничтожались до 30 тысяч человек в день. Система концлагерей в Германии была ликвидирована вместе с разгромом гитлеризма, осуждена в приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге как преступление против человечности.
РИА Новости
Категории: в мире, чп и криминал, история
Ключевые слова: война, фашизм, история, память, концлагеря
статья прочитана 139 раз
добавлена сегодня, 11 апреля, 15:15

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка