11 апреля - Международный день освобождения узников нацистских концлагерей 🔊 Воспроизвести



11 апреля ежегодно отмечается Международный день освобождения узников нацистских концлагерей, который установлен в память о восстании узников концентрационного лагеря Бухенвальд в 1945 году, напоминает



Первый концлагерь в Германии был создан близ баварского города Дахау в 1933 году. В преддверии и во время Второй мировой войны нацисты на территории оккупированных ими европейских стран создали гигантскую сеть концентрационных лагерей, превращенных в места организованного систематического убийства миллионов людей.



В число печально известных по всему нацистских концлагерей вошли Аушвиц, Майданек, Маутхаузен, Заксенхаузен, Равенсбрюк, Собибор, Треблинка, Штуттгоф. До 15 % их узников составляли дети до 14 лет. Десятки тысяч заключенных содержались в концентрационных лагерях на территории СССР, таких как Саласпилс, Алитус, 9-й форт Каунаса, Озаричи, Тростенец, Моглинский лагерь. 11 апреля ежегодно отмечается Международный день освобождения узников нацистских концлагерей, который установлен в память о восстании узников концентрационного лагеря Бухенвальд в 1945 году, напоминает РИА Новости Первый концлагерь в Германии был создан близ баварского города Дахау в 1933 году. В преддверии и во время Второй мировой войны нацисты на территории оккупированных ими европейских стран создали гигантскую сеть концентрационных лагерей, превращенных в места организованного систематического убийства миллионов людей.В число печально известных по всему нацистских концлагерей вошли Аушвиц, Майданек, Маутхаузен, Заксенхаузен, Равенсбрюк, Собибор, Треблинка, Штуттгоф. До 15 % их узников составляли дети до 14 лет. Десятки тысяч заключенных содержались в концентрационных лагерях на территории СССР, таких как Саласпилс, Алитус, 9-й форт Каунаса, Озаричи, Тростенец, Моглинский лагерь. Из 18 миллионов узников 11 миллионов (включая несколько миллионов советских граждан) были уничтожены в 14 тысячах пунктах смерти – лагерях, тюрьмах, гетто. Только в одном Аушвице ежедневно уничтожались до 30 тысяч человек в день. Система концлагерей в Германии была ликвидирована вместе с разгромом гитлеризма, осуждена в приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге как преступление против человечности. РИА Новости Категории: в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: война, фашизм, история, память, концлагеря — статья прочитана 139 раз Комментарии