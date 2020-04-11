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Вассерман предрек лжеобвинения в создании SARS-CoV-2 в адрес России и Китая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе


В адрес России и Китая в ближайшее время полетят новые обвинения за якобы причастность к созданию коронавируса нового типа SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19. Как утверждал в пятницу, 10 апреля, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман, в роли обличителя выступят США.

Штаты, как напомнил эксперт, уже зарегистрировали иски к КНР на триллионы долларов. Обвинения строились в излюбленной американской манере, то есть «с высокой степенью вероятности» или без доказательств. Но с таким подходом, по мнению Вассермана, к Китаю американцам не подступиться, поэтому они буду искать «запасного обвиняемого» — Россию.

Тенденцию к началу «обвинительной» партии с американской стороны, как заметил Вассерман, уже можно наблюдать в заголовках западных СМИ. Там всё чаще стали появляться публикации о том, что новый коронавирус не имеет природного происхождения, а создан искусственным путем. Технологии же для его создания, по мнению западных журналистов, имеются только у России и Китая.
Вассерман, в свою очередь, поспешил напомнить западным средствам массовой информации о сотнях американских лабораторий, разбросанных по всему миру, но в основном вдоль границ России, для «изучения вирусов».

«Нас уверяли, что они для блага граждан и придут на помощь при эпидемии. И? Пришли на помощь? А тогда для чего построены? Подумайте!» — отметил Вассерман в своей колонке на сайте РЕН ТВ.



Эксперт отметил, что подобные информационные вбросы нужны американцам для будущего выживания «империи» в условиях экономического кризиса, который COVID-19 еще больше усугубил.

Вассерман уверен, что в планах у США поставить Европу в условия — мы вам доллары, а вы убираете свою самостоятельность. Долги перед миром, по мнению эксперта, штаты реструктуризируют через прощение своих займов. Однако реализовать такой план, как отмечает публицист, им помешают несколько стран, в том числе Китай и Россия.

«Но на пути у прекрасного плана стоят несколько стран. Среди них сильнейшие РФ и Китай. И их надо будет сносить. Мы на время Второй Великой депрессии должны стать «осью зла» для большинства мира. Отсюда безумные вбросы про нашу с китайцами причастность к созданию заразы», — отметил он.

Ранее, 3 апреля, Анатолий Вассерман предрек США не просто мировые рекорды по числу зараженных коронавирусом, но и «полный кошмар». Эксперт заявил, что американская система здравоохранения оказалась «кучей битого стекла», встретившись лицом к лицу с эпидемией такого масштаба.

На сегодняшний день Штаты занимают лидирующее место в мире по числу зараженных. По данным статистического портала Worldometer, на 10 апреля в США инфицированы 468 895 человек, выздоровели — 25 928, скончались — 16 697.

Источник: "Известия"
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: Анатолий Вассерман, коронавирус, вброс
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добавлена сегодня, 11 апреля, 15:20

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