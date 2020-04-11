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Украина на грани энергетического кризиса — Ю.Тимошенко

Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов




В энергетической сфере Украины сложилась катастрофическая ситуация, заявила депутат Верховной рады, глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко 10 апреля в эфире телеканала «Украина».

"В стране реально назревает просто какой-то невероятный энергетический кризис на ровном месте… такого состояния, как сегодня, у нас не было никогда», — сообщила она.

Тимошенко рассказала, что из-за коронавируса и карантинных мероприятий на Украине упало потребление электроэнергии, информирует ИА REGNUM.

По её оценке, суммарный годовой убыток тепловых электростанций Украины может составить примерно 13 млрд гривен (почти $477 млн). Угольным предприятиям некуда девать уголь, поскольку все тепловые станции обеспечены им с избытком.
«Шахты реально сегодня будут остановлены», — предупредила Тимошенко.

Она отметила, что проблемы наблюдаются и в атомной энергетике — госкомпании «Энергоатом» должны 5 млрд гривен (более $183 млн), вскоре она не сможет платить энергетикам заработные платы.

«Мы реально поставили на грань выживания нашу энергетическую отрасль. И у нас нет министра энергетики, у нас нет руководителя энергетических структур, входящих в состав министерства энергетики. То есть, у нас такой провал, что сейчас и атомщики, и тепловики, и шахтёры заявляют, что у нас начнутся снова веерные отключения электроэнергии, как было в начале 2000-го», — подчеркнула Тимошенко.

Напомним, ранее ветераны атомной энергетики Украины обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому. Они рассказали, что рынок энергетики в стране дезорганизован, у компании «Энергоатом» нет денег, и это может привести к остановке украинских атомных реакторов.
ИА “Regnum”
Категории: экономика, в Европе
Ключевые слова: кризис, Украина, энергетика, Тимошенко
География: Украина, Киев
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добавлена сегодня, 11 апреля, 14:00

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