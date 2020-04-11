Украина на грани энергетического кризиса — Ю.Тимошенко 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов







В энергетической сфере Украины сложилась катастрофическая ситуация, заявила депутат Верховной рады, глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко 10 апреля в эфире телеканала «Украина».



"В стране реально назревает просто какой-то невероятный энергетический кризис на ровном месте… такого состояния, как сегодня, у нас не было никогда», — сообщила она.



Тимошенко рассказала, что из-за коронавируса и карантинных мероприятий на Украине упало потребление электроэнергии, информирует



По её оценке, суммарный годовой убыток тепловых электростанций Украины может составить примерно 13 млрд гривен (почти $477 млн). Угольным предприятиям некуда девать уголь, поскольку все тепловые станции обеспечены им с избытком. В энергетической сфере Украины сложилась катастрофическая ситуация, заявила депутат Верховной рады, глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко 10 апреля в эфире телеканала «Украина»."В стране реально назревает просто какой-то невероятный энергетический кризис на ровном месте… такого состояния, как сегодня, у нас не было никогда», — сообщила она.Тимошенко рассказала, что из-за коронавируса и карантинных мероприятий на Украине упало потребление электроэнергии, информирует ИА REGNUM. По её оценке, суммарный годовой убыток тепловых электростанций Украины может составить примерно 13 млрд гривен (почти $477 млн). Угольным предприятиям некуда девать уголь, поскольку все тепловые станции обеспечены им с избытком. «Шахты реально сегодня будут остановлены», — предупредила Тимошенко.



Она отметила, что проблемы наблюдаются и в атомной энергетике — госкомпании «Энергоатом» должны 5 млрд гривен (более $183 млн), вскоре она не сможет платить энергетикам заработные платы.



«Мы реально поставили на грань выживания нашу энергетическую отрасль. И у нас нет министра энергетики, у нас нет руководителя энергетических структур, входящих в состав министерства энергетики. То есть, у нас такой провал, что сейчас и атомщики, и тепловики, и шахтёры заявляют, что у нас начнутся снова веерные отключения электроэнергии, как было в начале 2000-го», — подчеркнула Тимошенко.



Напомним, ранее ветераны атомной энергетики Украины — предупредила Тимошенко.Она отметила, что проблемы наблюдаются и в атомной энергетике — госкомпании «Энергоатом» должны 5 млрд гривен (более $183 млн), вскоре она не сможет платить энергетикам заработные платы.— подчеркнула Тимошенко.Напомним, ранее ветераны атомной энергетики Украины обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому. Они рассказали, что рынок энергетики в стране дезорганизован, у компании «Энергоатом» нет денег, и это может привести к остановке украинских атомных реакторов. ИА “Regnum” Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: кризис, Украина, энергетика, Тимошенко География: Украина, Киев — статья прочитана 197 раз Комментарии