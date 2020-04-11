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В США вину за пандемию коронавируса возложили на коммунизм

Американский Мемориальный фонд жертв коммунизма официально возложил ответственность за гибель людей в результате пандемии коронавирусной инфекции на правительство КНР, заявили в организации 10 апреля, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Daily Caller.

«В то время как окончательная численность жертв пандемии пока неизвестна, те, кто погиб от вспышки, должны быть включены в общемировой список 100 млн человек, погибших от коммунизма», — заявил директора фонда Мэрион Смит.

«С какого угла ни посмотри, Коммунистическая партия Китая, Си Цзиньпин и директор ВОЗ Тедрос по-прежнему представляют угрозу всемирному здравоохранению», — продолжил он. — Мы призываем все западные СМИ проверять сделанные этими, дискредитировавшими себя организациями, организациями прежде чем передавать их подобно попугаям».

Директор мемориала добавил, что было известно, что Китай «обманывает и вводит в заблуждение» остальной мир о вирусе, но степень «лжи и хищнического поведения» Пекина «поражает».

Напомним, на сегодняшний день по всему миру зарегистрировано более 1,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности жертвами пандемии стали более 100 тыс. человек. Наиболее острая ситуация наблюдается в США, а также Италии и Испании.
ИА “Regnum”
Категории: в мире
Ключевые слова: США, Китай, коммунизм
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добавлена сегодня, 11 апреля, 13:40

Комментарии

Alex
11 апреля, 14:16
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Интересно, а существует "Американский Мемориальный фонд жертв капитализма" ???
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