В США вину за пандемию коронавируса возложили на коммунизм 🔊 Воспроизвести Американский Мемориальный фонд жертв коммунизма официально возложил ответственность за гибель людей в результате пандемии коронавирусной инфекции на правительство КНР, заявили в организации 10 апреля, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Daily Caller.



«В то время как окончательная численность жертв пандемии пока неизвестна, те, кто погиб от вспышки, должны быть включены в общемировой список 100 млн человек, погибших от коммунизма», — заявил директора фонда Мэрион Смит.



«С какого угла ни посмотри, Коммунистическая партия Китая, Си Цзиньпин и директор ВОЗ Тедрос по-прежнему представляют угрозу всемирному здравоохранению», — продолжил он. — Мы призываем все западные СМИ проверять сделанные этими, дискредитировавшими себя организациями, организациями прежде чем передавать их подобно попугаям».



Директор мемориала добавил, что было известно, что Китай «обманывает и вводит в заблуждение» остальной мир о вирусе, но степень «лжи и хищнического поведения» Пекина «поражает».



Напомним, на сегодняшний день по всему миру зарегистрировано более 1,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности жертвами пандемии стали более 100 тыс. человек. Наиболее острая ситуация наблюдается в США, а также Италии и Испании. «В то время как окончательная численность жертв пандемии пока неизвестна, те, кто погиб от вспышки, должны быть включены в общемировой список 100 млн человек, погибших от коммунизма», — заявил директора фонда Мэрион Смит.«С какого угла ни посмотри, Коммунистическая партия Китая, Си Цзиньпин и директор ВОЗ Тедрос по-прежнему представляют угрозу всемирному здравоохранению», — продолжил он. — Мы призываем все западные СМИ проверять сделанные этими, дискредитировавшими себя организациями, организациями прежде чем передавать их подобно попугаям».Директор мемориала добавил, что было известно, что Китай «обманывает и вводит в заблуждение» остальной мир о вирусе, но степень «лжи и хищнического поведения» Пекина «поражает».Напомним, на сегодняшний день по всему миру зарегистрировано более 1,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности жертвами пандемии стали более 100 тыс. человек. Наиболее острая ситуация наблюдается в США, а также Италии и Испании. ИА “Regnum” Категории: в мире Ключевые слова: США, Китай, коммунизм — статья прочитана 200 раз Комментарии