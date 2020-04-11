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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Международная политика за 10 апреля
“Летучие голландцы” карантина, рейтинг Трампа и кривая вируса, мафия кормящая, сотни миллиардов для больной Европы
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Полтриллиона евро на спасение Европы, которых может не хватить
Десятичасовые дебаты министров финансов стран ЕС, поставили, наконец, точку в вопросе, будет ли помогать Евросоюз странам, которые в наибольшей степени пострадали от пандемии коронавируса.
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Коронавирус держит 100 тысяч моряков “на плаву”, без права вернуться домой
Границы стран закрыты, в порты заходить запрещено — государства препятствуют возможному распространению инфекции всеми способами. Про запертых на круизных лайнерах туристов знают уже все. Но помимо этой категории праздных мореплавателей существует ещё многотысячная армия работников и служивых людей из торгового и военного флота — их корабли не могут сейчас пришвартоваться практически ни в одной гавани мира.
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Бойтесь каморру, дары приносящую
Итальянская мафия оказывает помощь бедному населению юга страны. Современные “корлеоне” раздают продукты семьям, оставшимся без дохода по причине эпидемии коронавируса и закрытия городов на карантин.
fitzroymag.com
Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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