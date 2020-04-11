Международная политика за 10 апреля 🔊 Воспроизвести Issei Kato | Reuters



“Летучие голландцы” карантина, рейтинг Трампа и кривая вируса, мафия кормящая, сотни миллиардов для больной Европы



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Полтриллиона евро на спасение Европы, которых может не хватить



Десятичасовые дебаты министров финансов стран ЕС, поставили, наконец, точку в вопросе, будет ли помогать Евросоюз странам, которые в наибольшей степени пострадали от пандемии коронавируса.



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Коронавирус держит 100 тысяч моряков “на плаву”, без права вернуться домой



Границы стран закрыты, в порты заходить запрещено — государства препятствуют возможному распространению инфекции всеми способами. Про запертых на круизных лайнерах туристов знают уже все. Но помимо этой категории праздных мореплавателей существует ещё многотысячная армия работников и служивых людей из торгового и военного флота — их корабли не могут сейчас пришвартоваться практически ни в одной гавани мира.



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Бойтесь каморру, дары приносящую



Итальянская мафия оказывает помощь бедному населению юга страны. Современные “корлеоне” раздают продукты семьям, оставшимся без дохода по причине эпидемии коронавируса и закрытия городов на карантин. Полтриллиона евро на спасение Европы, которых может не хватитьДесятичасовые дебаты министров финансов стран ЕС, поставили, наконец, точку в вопросе, будет ли помогать Евросоюз странам, которые в наибольшей степени пострадали от пандемии коронавируса.* * *Коронавирус держит 100 тысяч моряков “на плаву”, без права вернуться домойГраницы стран закрыты, в порты заходить запрещено — государства препятствуют возможному распространению инфекции всеми способами. Про запертых на круизных лайнерах туристов знают уже все. Но помимо этой категории праздных мореплавателей существует ещё многотысячная армия работников и служивых людей из торгового и военного флота — их корабли не могут сейчас пришвартоваться практически ни в одной гавани мира.* * *Бойтесь каморру, дары приносящуюИтальянская мафия оказывает помощь бедному населению юга страны. Современные “корлеоне” раздают продукты семьям, оставшимся без дохода по причине эпидемии коронавируса и закрытия городов на карантин. fitzroymag.com Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 178 раз Комментарии