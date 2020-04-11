Главная >> Новости >> политика, общество, в мире, чп и криминал >> Международная политика за 10 апреля

Международная политика за 10 апреля

Issei Kato | Reuters


“Летучие голландцы” карантина, рейтинг Трампа и кривая вируса, мафия кормящая, сотни миллиардов для больной Европы

Подробнее на FITZROY

Полтриллиона евро на спасение Европы, которых может не хватить

Десятичасовые дебаты министров финансов стран ЕС, поставили, наконец, точку в вопросе, будет ли помогать Евросоюз странам, которые в наибольшей степени пострадали от пандемии коронавируса.

* * *

Коронавирус держит 100 тысяч моряков “на плаву”, без права вернуться домой

Границы стран закрыты, в порты заходить запрещено — государства препятствуют возможному распространению инфекции всеми способами. Про запертых на круизных лайнерах туристов знают уже все. Но помимо этой категории праздных мореплавателей существует ещё многотысячная армия работников и служивых людей из торгового и военного флота — их корабли не могут сейчас пришвартоваться практически ни в одной гавани мира.

* * *

Бойтесь каморру, дары приносящую

Итальянская мафия оказывает помощь бедному населению юга страны. Современные “корлеоне” раздают продукты семьям, оставшимся без дохода по причине эпидемии коронавируса и закрытия городов на карантин.
fitzroymag.com
Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
статья прочитана 178 раз
добавлена сегодня, 11 апреля, 13:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка