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Москва с 13 апреля вводит пропускной режим
Ряд дополнительных запретов и ограничений вводится в Москве с 13 по 19 апреля, сообщил в пятницу в своем блоге мэр российской столицы Сергей Собянин. В том числе, отметил мэр, в городе вводится пропускной режим, сообщает ТАСС.
"На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе - для поездок в других целях. И на третьем этапе - если понадобится - передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно", - написал мэр.
Он добавил, что пропускная система будет носить заявительный характер. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.
"Пропускной режим передвижения по городу - это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения", - пояснил мэр.
ТАСС
Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в России
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус
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