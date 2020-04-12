Москва с 13 апреля вводит пропускной режим 🔊 Воспроизвести © Сергей Бобылев/ТАСС



Ряд дополнительных запретов и ограничений вводится в Москве с 13 по 19 апреля, сообщил в пятницу в своем блоге мэр российской столицы Сергей Собянин. В том числе, отметил мэр, в городе вводится пропускной режим, сообщает



"На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе - для поездок в других целях. И на третьем этапе - если понадобится - передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно", - написал мэр.



Он добавил, что пропускная система будет носить заявительный характер. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.



"Пропускной режим передвижения по городу - это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения", - пояснил мэр. Ряд дополнительных запретов и ограничений вводится в Москве с 13 по 19 апреля, сообщил в пятницу в своем блоге мэр российской столицы Сергей Собянин. В том числе, отметил мэр, в городе вводится пропускной режим, сообщает ТАСС "На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе - для поездок в других целях. И на третьем этапе - если понадобится - передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно", - написал мэр.Он добавил, что пропускная система будет носить заявительный характер. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений."Пропускной режим передвижения по городу - это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения", - пояснил мэр. ТАСС Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в России Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Россия, Москва — статья прочитана 260 раз Комментарии