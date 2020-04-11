Италия зла на Германию: «Они заставляют нас истекать кровью» Der Spiegel, Германия 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Luca Bruno



Когда Италия первой столкнулась с коронавирусом, ответом с севера континента было лишь молчание. Когда Россия, Китай и Куба отправили в Италию самолеты с помощью, ЕС медлил. Неудивительно, что нынешние громкие слова о солидарности большинство итальянцев воспринимают в штыки, пишет Der Spiegel.



Многие немцы любят Италию, многие итальянцы восхищаются Германией. Обычно это так. Но в ситуации с коронавирусом Италия считает, что Германия бросила ее на произвол судьбы. Правые популисты вроде Маттео Сальвини (Matteo Salvini) с радостью используют такие настроения сограждан в своих интересах.



Когда в последние месяцы речь заходила о Германии, Маттео Сальвини оставался на удивление тихим и спокойным. Спор по поводу европейской миграционной политики практически утих, и правый популист сосредоточился на внутриполитических вопросах. Многие немцы любят Италию, многие итальянцы восхищаются Германией. Обычно это так. Но в ситуации с коронавирусом Италия считает, что Германия бросила ее на произвол судьбы. Правые популисты вроде Маттео Сальвини (Matteo Salvini) с радостью используют такие настроения сограждан в своих интересах.Когда в последние месяцы речь заходила о Германии, Маттео Сальвини оставался на удивление тихим и спокойным. Спор по поводу европейской миграционной политики практически утих, и правый популист сосредоточился на внутриполитических вопросах.



«Двадцать лет нас кормили европейскими лозунгами, — заявил лидер «Лиги Севера» на днях. — Но когда Италии нужна помощь, она поступает из Венесуэлы или Албании. А от Германии мы не получаем ничего, кроме двух пальцев, которыми она тычет нам в глаза».



При этом Сальвини, как это нередко бывает, позволяет себе намного более резкий тон, чем большинство итальянцев. Однако его критика получает обширную поддержку сограждан: недавний опрос показал, что более 70% итальянцев разочарованы объемом помощи, которую их страна получила от других стран Европы. И в первую очередь, именно от Германии.



Недовольство растет уже несколько недель



Список претензий велик, недовольство итальянцев растет уже несколько недель. Когда премьер-министр Джузеппе Конте и его сограждане первыми столкнулись с коронавирусом, ответом с севера континента было лишь молчание. А когда Россия, Китай и Куба отправили в Италию самолеты с помощью, правительство Германии сначала заблокировало экспорт защитных масок и костюмов и лишь затем решило тоже помочь.



При этом многие итальянцы с удивлением, переходящим в возмущение, наблюдают, как Берлин выделяет миллиарды евро на поддержку собственных граждан, но при этом блокирует идею выпуска так называемых «коронабондов», с помощью которых Италия надеется смягчить удар кризиса.



Не менее жестко проходят и дебаты по этому вопросу. «Они ведут себя с нами так, словно мы прокаженные», — написала, к примеру, итальянская газета Il Giornale. Германия, по ее словам, готова «задушить» Италию.



Даже в Фейсбуке, на странице посольства Германии в Риме, которую нельзя назвать «форумом ненависти», сейчас полно возмущенных комментариев — например, к интервью немецких министров Хайко Мааса (Heiko Maas) и Олафа Шольца (Olaf Scholz). «Германия всегда стремилась подавить Италию», — написала одна пользовательница. «Они заставляют нас истекать кровью», — заявил другой комментатор. А еще кто-то заметил: «Единственная гарантия, которую мы можем дать Германии: итальянский народ объявляет Германии войну. Мы готовы».



Разочарование многих и ярость некоторых итальянцев легче понять, если оглянуться в недавнее прошлое, когда о коронавирусе еще речь не шла. Это было в сентябре прошлого года, «Лига Севера» только что вышла из состава правительства, а федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) посетил итальянского коллегу Серджо Маттареллу (Sergio Mattarella) в Риме. Оба политика с облегчением вздохнули после ухода с политической авансцены Сальвини и провозгласили своего рода «перезапуск» германо-итальянских отношений. При этом Маттарелла с гордостью заявил, что торговый оборот Германии с одной лишь Ломбардией превышает ее оборот со всей Японией.



А на следующий день Штайнмайер отправился в Неаполь, где в тамошнем Институте имени Гёте встретился с итальянскими гастарбайтерами. Пожилые мужчины, как и миллионы других, после долгих лет в Германии вернулись на родину и с восхищением рассказывали о том, как трудились на немецких фабриках. На встречу в Институте имени Гёте пришли и молодые итальянцы. Они говорили Штайнмайеру, что тоже мечтают уехать в Германию.



«Германия пытается напасть на нашу экономику»



Итальянцы всегда связывали с Германией большие ожидания, и поэтому их разочарование теперь столь велико. Те, кто настроен по отношению к Германии позитивно, в эти дни делятся в соцсетях, к примеру, видеороликом, на котором жители немецкого Бамберга вышли на улицу и спели для своих carrisimi amici italiani («дражайших итальянских друзей») песню итальянских партизан Bella Ciao. Или видеообращение мэра Констанца к жителям итальянского города-побратима Лоди, по которому особенно сильно ударил коронавирус.



Но какой от всего этого толк, если канцлер Ангела Меркель, по мнению многих итальянцев, им практически не помогает и не выражает никакого сочувствия? «Германия пытается использовать чрезвычайную ситуацию в связи с коронавирусом в своих интересах и напасть на нашу экономику», — заявила лидер правой оппозиционной партии «Братья Италии» Джорджия Мелони (Giorgia Meloni).



«Мы плачем вместе с вами»



Насколько глубока обида итальянцев, показала недавняя акция газеты Bild, призванная продемонстрировать итальянцам сочувствие и любовь немцев («Мы плачем вместе с вами по вашим жертвам»). «Гимн», спетый в адрес тирамису, Campari и «дольче вита», пришелся по вкусу далеко не всем адресатам. «Можно подумать, что в Италии никто не работает», — раскритиковала эти «банальности» газета Corriere della Sera.



«В этой „лицемерной" статье говорится лишь: „Вы справитесь, вы сильные"», — написал с сожалением корреспондент газеты в Германии. По его словам, автор при этом никоим образом не продемонстрировал солидарность немцев с итальянцами. И не предложил «самым богатым братьям» помочь «самым слабым».



Автор: Франк Хорниг (Frank Hornig) для Der Spiegel, Германия, перевод Но теперь и это осталось в прошлом. Сальвини вновь готовится к нападкам на своего излюбленного противника и уже заявил, что немцы якобы заняли по отношению к Италии позицию колониалиста. Неважно, где он высказывается, в Твиттере или других социальных сетях, но он регулярно позволяет себе выпады в адрес Берлина.«Двадцать лет нас кормили европейскими лозунгами, — заявил лидер «Лиги Севера» на днях. — Но когда Италии нужна помощь, она поступает из Венесуэлы или Албании. А от Германии мы не получаем ничего, кроме двух пальцев, которыми она тычет нам в глаза».При этом Сальвини, как это нередко бывает, позволяет себе намного более резкий тон, чем большинство итальянцев. Однако его критика получает обширную поддержку сограждан: недавний опрос показал, что более 70% итальянцев разочарованы объемом помощи, которую их страна получила от других стран Европы. И в первую очередь, именно от Германии.Список претензий велик, недовольство итальянцев растет уже несколько недель. Когда премьер-министр Джузеппе Конте и его сограждане первыми столкнулись с коронавирусом, ответом с севера континента было лишь молчание. А когда Россия, Китай и Куба отправили в Италию самолеты с помощью, правительство Германии сначала заблокировало экспорт защитных масок и костюмов и лишь затем решило тоже помочь.При этом многие итальянцы с удивлением, переходящим в возмущение, наблюдают, как Берлин выделяет миллиарды евро на поддержку собственных граждан, но при этом блокирует идею выпуска так называемых «коронабондов», с помощью которых Италия надеется смягчить удар кризиса.Не менее жестко проходят и дебаты по этому вопросу. «Они ведут себя с нами так, словно мы прокаженные», — написала, к примеру, итальянская газета Il Giornale. Германия, по ее словам, готова «задушить» Италию.Даже в Фейсбуке, на странице посольства Германии в Риме, которую нельзя назвать «форумом ненависти», сейчас полно возмущенных комментариев — например, к интервью немецких министров Хайко Мааса (Heiko Maas) и Олафа Шольца (Olaf Scholz). «Германия всегда стремилась подавить Италию», — написала одна пользовательница. «Они заставляют нас истекать кровью», — заявил другой комментатор. А еще кто-то заметил: «Единственная гарантия, которую мы можем дать Германии: итальянский народ объявляет Германии войну. Мы готовы».Разочарование многих и ярость некоторых итальянцев легче понять, если оглянуться в недавнее прошлое, когда о коронавирусе еще речь не шла. Это было в сентябре прошлого года, «Лига Севера» только что вышла из состава правительства, а федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) посетил итальянского коллегу Серджо Маттареллу (Sergio Mattarella) в Риме. Оба политика с облегчением вздохнули после ухода с политической авансцены Сальвини и провозгласили своего рода «перезапуск» германо-итальянских отношений. При этом Маттарелла с гордостью заявил, что торговый оборот Германии с одной лишь Ломбардией превышает ее оборот со всей Японией.А на следующий день Штайнмайер отправился в Неаполь, где в тамошнем Институте имени Гёте встретился с итальянскими гастарбайтерами. Пожилые мужчины, как и миллионы других, после долгих лет в Германии вернулись на родину и с восхищением рассказывали о том, как трудились на немецких фабриках. На встречу в Институте имени Гёте пришли и молодые итальянцы. Они говорили Штайнмайеру, что тоже мечтают уехать в Германию.Итальянцы всегда связывали с Германией большие ожидания, и поэтому их разочарование теперь столь велико. Те, кто настроен по отношению к Германии позитивно, в эти дни делятся в соцсетях, к примеру, видеороликом, на котором жители немецкого Бамберга вышли на улицу и спели для своих carrisimi amici italiani («дражайших итальянских друзей») песню итальянских партизан Bella Ciao. Или видеообращение мэра Констанца к жителям итальянского города-побратима Лоди, по которому особенно сильно ударил коронавирус.Но какой от всего этого толк, если канцлер Ангела Меркель, по мнению многих итальянцев, им практически не помогает и не выражает никакого сочувствия? «Германия пытается использовать чрезвычайную ситуацию в связи с коронавирусом в своих интересах и напасть на нашу экономику», — заявила лидер правой оппозиционной партии «Братья Италии» Джорджия Мелони (Giorgia Meloni).Насколько глубока обида итальянцев, показала недавняя акция газеты Bild, призванная продемонстрировать итальянцам сочувствие и любовь немцев («Мы плачем вместе с вами по вашим жертвам»). «Гимн», спетый в адрес тирамису, Campari и «дольче вита», пришелся по вкусу далеко не всем адресатам. «Можно подумать, что в Италии никто не работает», — раскритиковала эти «банальности» газета Corriere della Sera.«В этой „лицемерной" статье говорится лишь: „Вы справитесь, вы сильные"», — написал с сожалением корреспондент газеты в Германии. По его словам, автор при этом никоим образом не продемонстрировал солидарность немцев с итальянцами. И не предложил «самым богатым братьям» помочь «самым слабым».Автор: Франк Хорниг (Frank Hornig) для Der Spiegel, Германия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Германия, Италия, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 80 раз Комментарии