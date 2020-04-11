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Вашингтон может ввести санкции против стран, отказывающихся забрать из США своих граждан

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/Evan Vucci


В меморандуме, подписанном президентом США, сказано, что такие страны создают неприемлемые риски в области общественного здравоохранения для американцев, сообщает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий введение визовых санкций против стран, которые отказываются возвращать своих граждан из США или затягивают этот процесс в условиях пандемии. Текст документа распространила в пятницу пресс-служба Белого дома.

"Страны, которые не принимают или неоправданно затягивают прием своих граждан, подданных или резидентов из Соединенных Штатов во время продолжающейся пандемии, вызванной [коронавирусом] SARS-CoV-2, создают неприемлемые риски в области общественного здравоохранения для американцев. Соединенные Штаты должны иметь возможность осуществлять возвращение иностранных граждан и подданных, которые нарушают законы Соединенных Штатов", - подчеркивается в меморандуме.
Согласно поручению Трампа, министр внутренней безопасности США должен предоставить список таких стран госсекретарю, после чего тот обязан "не позднее, чем в течение 7 дней после получения [списка], принять и начать исполнение плана по введению визовых санкций".

"Введенные санкции должны прекращать действовать, если министр внутренней безопасности уведомит госсекретаря о том, что иностранное государство возобновило без необоснованных задержек прием иностранцев, являющихся его гражданами, подданными или резидентами, когда к ним обратились с просьбой забрать этих иностранцев", - отмечается в документе. Меморандум прекратит свое действие 31 декабря 2020 года, "если не будет продлен", говорится в тексте.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано 499 252 случая заражения коронавирусом. Умерли 18 637 человек, выздоровели 28 790.
ТАСС
Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: США, граница, санкции, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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добавлена сегодня, 11 апреля, 16:20

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