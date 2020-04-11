La Repubblica Италия : играющих в карты в лесу итальянских пенсионеров накрыла полиция

Организованную «банду» пенсионеров раскрыла полиция. Люди в преклонном возрасте, несмотря на строгий карантин в стране и запрет выходить и дома, тайно собирались в лесу и там играли в азартные игры.
итальянской коммуне Кастано-Примо под Миланом в зараженной коронавирусом Ломбардии полицейские разоблачили группу пенсионеров, которые игнорировали карантин и тайно собирались в лесу играть в карты, пишет La Repubblica.
Нарушителями были местные жители в возрасте от 65 до 72 лет.
Пенсионеры сообщали родственникам, что идут за покупками или за ежедневной газетой, а сами отправлялись в ближайший лес, где играли в карты.
Пенсионеров выдал итальянский темперамент. Во время игры они часто ссорились и кричали друг на друга.
Их крики услышали местные жители и сообщили полиции и мэру, которые и застукали в уединенном месте шесть человек без медицинских масок.
По словам мэра Джузеппе Пиньяцелло, он сначала разозлился из-за того, что пенсионеры вели себя столь безответственно.
«Затем я подумал, что если бы не было так грустно, то это было бы очень смешно», — отметил Пиньяцелло.
Нарушителей не стали штрафовать. Их доставили по домам и строго-настрого наказали близким следить за ними и не выпускать из дома без особой необходимости.
Оригинал ИноСМИ
По словам мэра Джузеппе Пиньяцелло, он сначала разозлился из-за того, что пенсионеры вели себя столь безответственно.
«Затем я подумал, что если бы не было так грустно, то это было бы очень смешно», — отметил Пиньяцелло.
Нарушителей не стали штрафовать. Их доставили по домам и строго-настрого наказали близким следить за ними и не выпускать из дома без особой необходимости.
Оригинал ИноСМИ