La Repubblica Италия : играющих в карты в лесу итальянских пенсионеров накрыла полиция 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Руслан Кривобок



Организованную «банду» пенсионеров раскрыла полиция. Люди в преклонном возрасте, несмотря на строгий карантин в стране и запрет выходить и дома, тайно собирались в лесу и там играли в азартные игры.



итальянской коммуне Кастано-Примо под Миланом в зараженной коронавирусом Ломбардии полицейские разоблачили группу пенсионеров, которые игнорировали карантин и тайно собирались в лесу играть в карты, пишет La Repubblica.



Нарушителями были местные жители в возрасте от 65 до 72 лет.



Пенсионеры сообщали родственникам, что идут за покупками или за ежедневной газетой, а сами отправлялись в ближайший лес, где играли в карты.



Пенсионеров выдал итальянский темперамент. Во время игры они часто ссорились и кричали друг на друга. итальянской коммуне Кастано-Примо под Миланом в зараженной коронавирусом Ломбардии полицейские разоблачили группу пенсионеров, которые игнорировали карантин и тайно собирались в лесу играть в карты, пишет La Repubblica.Нарушителями были местные жители в возрасте от 65 до 72 лет.Пенсионеры сообщали родственникам, что идут за покупками или за ежедневной газетой, а сами отправлялись в ближайший лес, где играли в карты.Пенсионеров выдал итальянский темперамент. Во время игры они часто ссорились и кричали друг на друга.



По словам мэра Джузеппе Пиньяцелло, он сначала разозлился из-за того, что пенсионеры вели себя столь безответственно.



«Затем я подумал, что если бы не было так грустно, то это было бы очень смешно», — отметил Пиньяцелло.



Нарушителей не стали штрафовать. Их доставили по домам и строго-настрого наказали близким следить за ними и не выпускать из дома без особой необходимости.



Оригинал ИноСМИ Их крики услышали местные жители и сообщили полиции и мэру, которые и застукали в уединенном месте шесть человек без медицинских масок.По словам мэра Джузеппе Пиньяцелло, он сначала разозлился из-за того, что пенсионеры вели себя столь безответственно.«Затем я подумал, что если бы не было так грустно, то это было бы очень смешно», — отметил Пиньяцелло.Нарушителей не стали штрафовать. Их доставили по домам и строго-настрого наказали близким следить за ними и не выпускать из дома без особой необходимости. inosmi.ru Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: полиция, Италия, контроль, нарушители, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 177 раз Комментарии