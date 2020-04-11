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La Repubblica Италия : играющих в карты в лесу итальянских пенсионеров накрыла полиция

© РИА Новости, Руслан Кривобок


Организованную «банду» пенсионеров раскрыла полиция. Люди в преклонном возрасте, несмотря на строгий карантин в стране и запрет выходить и дома, тайно собирались в лесу и там играли в азартные игры.

итальянской коммуне Кастано-Примо под Миланом в зараженной коронавирусом Ломбардии полицейские разоблачили группу пенсионеров, которые игнорировали карантин и тайно собирались в лесу играть в карты, пишет La Repubblica.

Нарушителями были местные жители в возрасте от 65 до 72 лет.

Пенсионеры сообщали родственникам, что идут за покупками или за ежедневной газетой, а сами отправлялись в ближайший лес, где играли в карты.

Пенсионеров выдал итальянский темперамент. Во время игры они часто ссорились и кричали друг на друга.
Их крики услышали местные жители и сообщили полиции и мэру, которые и застукали в уединенном месте шесть человек без медицинских масок.

По словам мэра Джузеппе Пиньяцелло, он сначала разозлился из-за того, что пенсионеры вели себя столь безответственно.

«Затем я подумал, что если бы не было так грустно, то это было бы очень смешно», — отметил Пиньяцелло.

Нарушителей не стали штрафовать. Их доставили по домам и строго-настрого наказали близким следить за ними и не выпускать из дома без особой необходимости.

Оригинал ИноСМИ
inosmi.ru
Категории: общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: полиция, Италия, контроль, нарушители, карантин, распространение, коронавирус
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добавлена сегодня, 11 апреля, 15:00

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