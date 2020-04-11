Главная >> Новости >> общество, чп и криминал, здоровье, в Европе >> Россия направит в Боснию и Герцеговину помощь для борьбы с COVID-19

Россия направит в Боснию и Герцеговину помощь для борьбы с COVID-19

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Здание Министерства обороны Российской Федерации. Архивное фото


Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению Владимира Путина поручил оказать Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

"По поручению Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Тремя рейсами Ил-76 в четверг перебросят в эту страну 24 военнослужащих и пять единиц военной и специальной техники.

Помощь оказывается в соответствии с обращением руководства Республики Сербской (Босния и Герцеговина), отметили в Минобороны.

Ранее Минобороны России оказало помощь в борьбе с пандемией Италии и Сербии.
РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе
Ключевые слова: Россия, помощь, контроль, карантин, распространение, коронавирус, Босния и Герцеговина
статья прочитана 161 раз
добавлена сегодня, 11 апреля, 14:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка