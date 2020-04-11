Россия направит в Боснию и Герцеговину помощь для борьбы с COVID-19

Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению Владимира Путина поручил оказать Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
"По поручению Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.
Тремя рейсами Ил-76 в четверг перебросят в эту страну 24 военнослужащих и пять единиц военной и специальной техники.
Помощь оказывается в соответствии с обращением руководства Республики Сербской (Босния и Герцеговина), отметили в Минобороны.
Ранее Минобороны России оказало помощь в борьбе с пандемией Италии и Сербии.