Россия направит в Боснию и Герцеговину помощь для борьбы с COVID-19 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Наталья Селиверстова Здание Министерства обороны Российской Федерации. Архивное фото



Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению Владимира Путина поручил оказать Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает



"По поручению Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.



Тремя рейсами Ил-76 в четверг перебросят в эту страну 24 военнослужащих и пять единиц военной и специальной техники.



Помощь оказывается в соответствии с обращением руководства Республики Сербской (Босния и Герцеговина), отметили в Минобороны.



Ранее Минобороны России оказало помощь в борьбе с пандемией Италии и Сербии. Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению Владимира Путина поручил оказать Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России."По поручению Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.Тремя рейсами Ил-76 в четверг перебросят в эту страну 24 военнослужащих и пять единиц военной и специальной техники.Помощь оказывается в соответствии с обращением руководства Республики Сербской (Босния и Герцеговина), отметили в Минобороны.Ранее Минобороны России оказало помощь в борьбе с пандемией Италии и Сербии. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: Россия, помощь, контроль, карантин, распространение, коронавирус, Босния и Герцеговина — статья прочитана 161 раз Комментарии