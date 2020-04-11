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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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СМИ: Около 150 членов королевской семьи Саудовской Аравии заразились коронавирусом
Речь идёт в том числе о главе Эр-Рияда, который находится в реанимации, сообщает ЛАЙФ.
В Саудовской Аравии около 150 членов королевской семьи заразились коронавирусом, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в королевстве.
По информации издания, старший принц Фейсал ибн Бандар Аль Сауд, который является главой столицы Эр-Рияд, находится в реанимации. Король Салман уединился для безопасности на побережье Красного моря вместе с сыном Мухаммедом ибн Салманом.
По официальным данным, в Саудовской Аравии на данный момент зафиксировано более 3,2 тысячи случаев заражения коронавирусом.
life.ru
Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: король, контроль, Саудовская Аравия, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
Комментарии
Nigga
11 апреля, 13:22
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Скорее всего фэйк голимый для пропаганды коронавируса. Я не про « Обзор» ,не в коем случае,я про мировую тенденцию в СМИ.
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