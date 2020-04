СМИ: Около 150 членов королевской семьи Саудовской Аравии заразились коронавирусом 🔊 Воспроизвести Фото © ТАСС / via www.imago-images.de



Речь идёт в том числе о главе Эр-Рияда, который находится в реанимации, сообщает



В Саудовской Аравии около 150 членов королевской семьи заразились коронавирусом, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в королевстве.



По информации издания, старший принц Фейсал ибн Бандар Аль Сауд, который является главой столицы Эр-Рияд, находится в реанимации. Король Салман уединился для безопасности на побережье Красного моря вместе с сыном Мухаммедом ибн Салманом.



