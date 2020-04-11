Испытания угрожающей мосту в Крыму украинской ракеты сняли на видео 🔊 Воспроизвести



На YouTube опубликовали видео попадания новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель, сообщает



Как утверждают разработчики, на испытаниях, проводившихся 1 апреля, ракета с инертной боевой частью успешно поразила плавучую мишень на дистанции 75 километров. В подписи к видео сообщается, что стрельбы прошли на государственном испытательном полигоне Вооруженных сил Украины "Алибей" в Одесской области.



На YouTube опубликовали видео попадания новой украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" в морскую цель, сообщает РИА Новости Как утверждают разработчики, на испытаниях, проводившихся 1 апреля, ракета с инертной боевой частью успешно поразила плавучую мишень на дистанции 75 километров. В подписи к видео сообщается, что стрельбы прошли на государственном испытательном полигоне Вооруженных сил Украины "Алибей" в Одесской области. На кадрах можно видеть пуск ракеты из наземной установки, а также ее полет над морем и поражение мишени в виде сетки, натянутой на судне.



Власти Украины и прежде проводили ракетные стрельбы в Одесской области — например, в августе прошлого года там испытали ракетный комплекс "Ольха-М".



Ракета РК-360МЦ "Нептун" отличается боевой частью весом 150 килограммов, дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час. Высота полета ракеты — от трех до десяти метров выше уровня моря.



При этом в России отмечали, что "Нептун" разработан на основе старой советской ракеты Х-35.



В июле прошлого года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что эти ракеты якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост. На это депутат Госдумы Владимир Жириновский ответил, что при подобном сценарии Украина перестанет существовать как государство. РИА Новости Категории: политика, чп и криминал, технологии Ключевые слова: Крым, мост, ракета, ВСУ, запуск География: Украина — статья прочитана 258 раз Комментарии