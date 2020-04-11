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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В трёх регионах России запретили продавать разливное пиво
Продажу разливного пива ограничили в Крыму, Оренбургской и Липецкой областях в рамках борьбы с распространением коронавируса сообщает NEWS.ru.
По словам президента Союза участников пивной торговли Николая Желагина, законодательный запрет введён в Крыму и Оренбургской области. В Липецкой области «просто приказали» владельцам пивных магазинов закрыться. Возможность введения аналогичных мер рассматривают и власти других регионов.
Желагин утверждает, что чиновники и регулирующие органы почти по всей России оказывают давление на предпринимателей, требуя закрыть магазины. Он отметил, что только в Москве за время борьбы с COVID-19 закрылось 15–20% таких заведений.
Глава СУПТ считает, что это может быть связано с тем, что в пивных магазинах зачастую стоят несколько столиков. Но в результате под ограничения подпадают и розничные магазины, которые продают напитки только навынос.
Он подчеркнул, что данные меры приведут к упущенной выгоде и порче товара, передаёт «Коммерсантъ».
NEWS.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в России
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Россия
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