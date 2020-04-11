В трёх регионах России запретили продавать разливное пиво 🔊 Воспроизвести Сергей Булкин/NEWS.ru



Продажу разливного пива ограничили в Крыму, Оренбургской и Липецкой областях в рамках борьбы с распространением коронавируса сообщает



По словам президента Союза участников пивной торговли Николая Желагина, законодательный запрет введён в Крыму и Оренбургской области. В Липецкой области «просто приказали» владельцам пивных магазинов закрыться. Возможность введения аналогичных мер рассматривают и власти других регионов.



Желагин утверждает, что чиновники и регулирующие органы почти по всей России оказывают давление на предпринимателей, требуя закрыть магазины. Он отметил, что только в Москве за время борьбы с COVID-19 закрылось 15–20% таких заведений.



Глава СУПТ считает, что это может быть связано с тем, что в пивных магазинах зачастую стоят несколько столиков. Но в результате под ограничения подпадают и розничные магазины, которые продают напитки только навынос.



Он подчеркнул, что данные меры приведут к упущенной выгоде и порче товара, передаёт «Коммерсантъ». Продажу разливного пива ограничили в Крыму, Оренбургской и Липецкой областях в рамках борьбы с распространением коронавируса сообщает NEWS.ru По словам президента Союза участников пивной торговли Николая Желагина, законодательный запрет введён в Крыму и Оренбургской области. В Липецкой области «просто приказали» владельцам пивных магазинов закрыться. Возможность введения аналогичных мер рассматривают и власти других регионов.Желагин утверждает, что чиновники и регулирующие органы почти по всей России оказывают давление на предпринимателей, требуя закрыть магазины. Он отметил, что только в Москве за время борьбы с COVID-19 закрылось 15–20% таких заведений.Глава СУПТ считает, что это может быть связано с тем, что в пивных магазинах зачастую стоят несколько столиков. Но в результате под ограничения подпадают и розничные магазины, которые продают напитки только навынос.Он подчеркнул, что данные меры приведут к упущенной выгоде и порче товара, передаёт «Коммерсантъ». NEWS.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в России Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Россия — статья прочитана 213 раз Комментарии