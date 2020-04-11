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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Москвичка сдала в полицию нарушившую карантин маму
Жительница Москвы сообщила в полицию о своей 66-летней матери, которая нарушила режим самоизоляции и отправилась сделать укладку. Заодно правоохранители накрыли и организаторов парикмахерских услуг, которые вместо того чтобы закрыться, принимали клиентов.
Пенсионерка решила воспользоваться "подпольной" парикмахерской по совету подруг. Она сказала мужу, что пойдет выбросить мусор, а сама побежала по заветному адресу. Вскоре муж понял, что его обманули и позвонил дочери и пожаловался ей на поступок жены, сообщает МК со ссылкой на телеграм-канал Baza.
Дочь позвонила матери на мобильный телефон и та призналась ей, что задержалась в парикмахерской. Тогда дочь, которая строго-настрого наказала родителям ради их же здоровья не выходить на улицу, позвонила по телефону "112" и в Роспотребнадзор. После этого подпольную парикмахерскую накрыли, а маму-нарушительницу вернули к мужу на изоляцию.
mk.ru
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус
Комментарии
Nigga
11 апреля, 13:18
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В последнее время многие страны, а также их правоохранительные органы пропагандировали методику активного стукачества. Они не задумывались какие последствия моральной деградации несет эта забава. Всё это делалось из-за меркантильных интересов ведомств которые не хотели самостоятельно работать и ждали халявы. Ждали что стукачи ща них сделают всю работу. Поэтому деградация дошла до маразма. Люди начали применять эти методы в своих разборках между собой и окружающимиих людьми. Множество психов осуществили свои тайные мечты благодаря поощрению властей к стукачеству. Поэтому эта забава очень опасная и вредная штука на самом деле. Например населегие Литвы и без поощрения к стукачеству очень склонно к нему. Весь принцип жизни в Литве ,праздник если у соседа сдохла корова.
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