Москвичка сдала в полицию нарушившую карантин маму 🔊 Воспроизвести фото: pixabay.com



Жительница Москвы сообщила в полицию о своей 66-летней матери, которая нарушила режим самоизоляции и отправилась сделать укладку. Заодно правоохранители накрыли и организаторов парикмахерских услуг, которые вместо того чтобы закрыться, принимали клиентов.



Пенсионерка решила воспользоваться "подпольной" парикмахерской по совету подруг. Она сказала мужу, что пойдет выбросить мусор, а сама побежала по заветному адресу. Вскоре муж понял, что его обманули и позвонил дочери и пожаловался ей на поступок жены, сообщает



Дочь позвонила матери на мобильный телефон и та призналась ей, что задержалась в парикмахерской. Тогда дочь, которая строго-настрого наказала родителям ради их же здоровья не выходить на улицу, позвонила по телефону "112" и в Роспотребнадзор. После этого подпольную парикмахерскую накрыли, а маму-нарушительницу вернули к мужу на изоляцию. Жительница Москвы сообщила в полицию о своей 66-летней матери, которая нарушила режим самоизоляции и отправилась сделать укладку. Заодно правоохранители накрыли и организаторов парикмахерских услуг, которые вместо того чтобы закрыться, принимали клиентов.Пенсионерка решила воспользоваться "подпольной" парикмахерской по совету подруг. Она сказала мужу, что пойдет выбросить мусор, а сама побежала по заветному адресу. Вскоре муж понял, что его обманули и позвонил дочери и пожаловался ей на поступок жены, сообщает МК со ссылкой на телеграм-канал Baza.Дочь позвонила матери на мобильный телефон и та призналась ей, что задержалась в парикмахерской. Тогда дочь, которая строго-настрого наказала родителям ради их же здоровья не выходить на улицу, позвонила по телефону "112" и в Роспотребнадзор. После этого подпольную парикмахерскую накрыли, а маму-нарушительницу вернули к мужу на изоляцию. mk.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Россия, Москва — статья прочитана 266 раз Комментарии