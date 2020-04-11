ОПЕК+ согласовал новую сделку 🔊 Воспроизвести © AP Photo/Charlie Riedel



ОПЕК+ согласовал новую сделку, рассказал министр энергетики Александр Новак.



По его словам, соглашение будет действовать два года — до 1 мая 2022-го. В ней участвуют 23 государства.



Первые два месяца сокращение добычи нефти составит десять миллионов баррелей в сутки.



* * *



Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом он договорился о снижении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) в рамках сделки ОПЕК+, сообщает ОПЕК+ согласовал новую сделку, рассказал министр энергетики Александр Новак.По его словам, соглашение будет действовать два года — до 1 мая 2022-го. В ней участвуют 23 государства.Первые два месяца сокращение добычи нефти составит десять миллионов баррелей в сутки.* * *Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом он договорился о снижении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) в рамках сделки ОПЕК+, сообщает ТАСС . Об этом глава латиноамериканского государства заявил в пятницу на традиционной ежедневной пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook. "От нас требовали такого же сокращения, как от Саудовской Аравии, как от России, около 23% добычи", - сказал Лопес Обрадор, добавив, что для латиноамериканской страны это слишком сложно. "С нами связался президент Трамп, я поговорил с ним, и было достигнуто соглашение о снижении на 100 тыс. баррелей [в сутки]. США обязуются снизить свою добычу дополнительно на 250 тыс. [баррелей в сутки], чтобы компенсировать [менее значительное, чем предполагалось, снижение добычи со стороны] Мексики", - пояснил Лопес Обрадор.



По его словам, Мексика намерена начать снижение добычи с мая. "Ожидается, что благодаря этому цена на нефть поднимется, и таким образом экономика и рынки стабилизируются. Мексика вносит свой вклад. Мы сокращаем добычу на 5,5%, [сократить ее] на 23% мы бы не могли", - пояснил глава государства.



Министр энергетики Мексики Росио Нале уже после того, как покинула виртуальную встречу ОПЕК+ в четверг, в своем Twitter заявила, что латиноамериканская страна может сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) в рамках сделки ОПЕК+ в следующие два месяц. При этом, по информации источников ТАСС, на совещании ОПЕК+ в четверг Мексике предложили сократить добычу на 400 тыс. б/c. Согласно плану ОПЕК+, Мексике предлагалось снизить добычу от уровня 1,75 млн б/с, однако, по данным МЭА, в четвертом квартале 2019 года североамериканская страна производила 1,95 млн б/с, то есть на 200 тыс. б/с больше. Источники также рассказали, что переговоры стран продолжились даже после того, как их покинула министр энергетики Мексики. Достигнутые договоренности ОПЕК+ сохраняются, но с оговорками. ТАСС Категории: в мире, экономика Ключевые слова: нефть, цена, добыча, себестоимость, ОПЕК — статья прочитана 215 раз Комментарии