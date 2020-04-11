Российские ученые доказали эффективность препарата против коронавируса

Медики доказали противовирусную активность препарата мефлохина в отношении возбудителя COVID-19, сообщила РИА Новости пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.
По словам руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, мефлохин полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 в культуре клеток в концентрации два микрограмма на литр.
"Такая концентрация в плазме крови достигается после приема препарата в терапевтических дозах, разрешенных к применению у человека", — сказала она.
Исследования проводились Научно-производственным центром "Фармзащита" при участии 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, уточнили в пресс-службе.
Накануне Минздрав выпустил новую, уже пятую редакцию рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции.
В частности, в список лекарств вошли хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир плюс ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксихлорохином) и препараты интерферонов. Мефлохин, а также гидроксихлорохин рекомендуется принимать тем, кто контактировал с зараженными.
Еще три препарата — умифеновир, ремдесивир и фавипиравир — находятся на стадии клинических испытаний.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более полутора миллионов человек, почти 93 тысячи умерли. В России выявили 11 917 больных коронавирусом (7822 из них — в Москве), 94 человека скончались, почти 800 выздоровели.
В частности, в список лекарств вошли хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир плюс ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксихлорохином) и препараты интерферонов. Мефлохин, а также гидроксихлорохин рекомендуется принимать тем, кто контактировал с зараженными.
Еще три препарата — умифеновир, ремдесивир и фавипиравир — находятся на стадии клинических испытаний.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более полутора миллионов человек, почти 93 тысячи умерли. В России выявили 11 917 больных коронавирусом (7822 из них — в Москве), 94 человека скончались, почти 800 выздоровели.
Вот как видите это время настало.
Окна овертона, предавшие ранее будут уничтожены кто ещё жив. Будут уничтожены их дети ,внуки и правнуки. Коронавирус только легкая прелюдия всего того что ждет людей впереди ,это кризис ,гражданские войны и разного рода другие потрясения такие как голод,холод,разруха.