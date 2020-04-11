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Российские ученые доказали эффективность препарата против коронавируса

© РИА Новости / Максим Богодвид


Медики доказали противовирусную активность препарата мефлохина в отношении возбудителя COVID-19, сообщила РИА Новости пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.

По словам руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, мефлохин полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 в культуре клеток в концентрации два микрограмма на литр.

"Такая концентрация в плазме крови достигается после приема препарата в терапевтических дозах, разрешенных к применению у человека", — сказала она.

Исследования проводились Научно-производственным центром "Фармзащита" при участии 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, уточнили в пресс-службе.
Накануне Минздрав выпустил новую, уже пятую редакцию рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции.

В частности, в список лекарств вошли хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир плюс ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксихлорохином) и препараты интерферонов. Мефлохин, а также гидроксихлорохин рекомендуется принимать тем, кто контактировал с зараженными.

Еще три препарата — умифеновир, ремдесивир и фавипиравир — находятся на стадии клинических испытаний.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более полутора миллионов человек, почти 93 тысячи умерли. В России выявили 11 917 больных коронавирусом (7822 из них — в Москве), 94 человека скончались, почти 800 выздоровели.
РИА Новости
Категории: чп и криминал, здоровье, образование
Ключевые слова: Россия, вакцина, лечение, Китай, вирус, пандемия
География: Россия
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добавлена сегодня, 11 апреля, 09:00

Комментарии

Nigga
11 апреля, 13:05
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Я ещё год назад писала. Что скоро будет новая пропаганда (тогда не знала про коронавирус),знала что будет другое. Так вот год назад писала что все на время забудут про руссрфобию,скрипалей,битвы допинга в спорте против России,забудут Пусси Райт,санкции,забудут,сбитые самолеты, ИГИЛ,забудут белорусскую АЭС,забудут своих героев убийц которых они откапывали последнее время очень часто,забудут многое другое. Психологический террор населения будет сосредоточен только на одну вещь!
Вот как видите это время настало.
Окна овертона, предавшие ранее будут уничтожены кто ещё жив. Будут уничтожены их дети ,внуки и правнуки. Коронавирус только легкая прелюдия всего того что ждет людей впереди ,это кризис ,гражданские войны и разного рода другие потрясения такие как голод,холод,разруха.
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