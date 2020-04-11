Российские ученые доказали эффективность препарата против коронавируса 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Максим Богодвид



Медики доказали противовирусную активность препарата мефлохина в отношении возбудителя COVID-19, сообщила



По словам руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, мефлохин полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 в культуре клеток в концентрации два микрограмма на литр.



"Такая концентрация в плазме крови достигается после приема препарата в терапевтических дозах, разрешенных к применению у человека", — сказала она.



Исследования проводились Научно-производственным центром "Фармзащита" при участии 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, уточнили в пресс-службе. Медики доказали противовирусную активность препарата мефлохина в отношении возбудителя COVID-19, сообщила РИА Новости пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.По словам руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, мефлохин полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 в культуре клеток в концентрации два микрограмма на литр."Такая концентрация в плазме крови достигается после приема препарата в терапевтических дозах, разрешенных к применению у человека", — сказала она.Исследования проводились Научно-производственным центром "Фармзащита" при участии 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, уточнили в пресс-службе. Накануне Минздрав выпустил новую, уже пятую редакцию рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции.



В частности, в список лекарств вошли хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир плюс ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксихлорохином) и препараты интерферонов. Мефлохин, а также гидроксихлорохин рекомендуется принимать тем, кто контактировал с зараженными.



Еще три препарата — умифеновир, ремдесивир и фавипиравир — находятся на стадии клинических испытаний.



Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более полутора миллионов человек, почти 93 тысячи умерли. В России выявили 11 917 больных коронавирусом (7822 из них — в Москве), 94 человека скончались, почти 800 выздоровели. РИА Новости Категории: чп и криминал, здоровье, образование Ключевые слова: Россия, вакцина, лечение, Китай, вирус, пандемия География: Россия — статья прочитана 274 раза Комментарии