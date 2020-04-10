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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Минобраз Литвы: выпускные экзамены закончатся 21 июля, поступление - до начала сентября
Литовский министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс говорит, что экзамены на аттестат зрелости должны начать 22 июня и закончиться до 21 июля.
Он также подтвердил, что первый этап поступления в высшие школы будет проходить до 18 сентября, второй должен завершиться 4 сентября, а новый учебный год высшим школам предлагается начать ещё через две недели.
"14 сентября предлагается начать учебный год", - сказал А. Монкявичюс на пресс-конференции в пятницу.
Карантин объявлен в Литве 16 марта и сейчас продлён до 27 апреля. Не действуют все учреждения образования, культуры, запрещены массовые мероприятия. Обучение осуществляется дистанционно.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: общество, образование
Ключевые слова: школы, экзамены, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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