Затраты на 2-й этап проекта синхронизации в Литве – 474 млн евро 🔊 Воспроизвести



Второй этап проекта синхронизации странами Балтии своих энергосетей с сетями материковой Европы в Литве должен обойтись в 474 млн евро, сообщил Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ), окончательное решение об этом он примет на следующей неделе.



ГСРЭ информировал BNS, что его специалисты подготовили проект постановления об инвестициях оператора энергопередающей системы Litgrid.



"Общая стоимость проекта (второго этапа синхронизации - BNS) вместе с приходящейся на операторов Латвии, Эстонии и Польши частью составляет 1,22 млрд евро, из них приходящаяся на литовского оператора часть инвестиций - 474 млн евро", - говорится в документе.



Самые большие затраты на втором этапе предстоят в Польше - почти 536 млн евро, тогда как в Латвии они составят около 100 млн евро, а в Эстонии - 111 млн евро.



Такие же решения предстоит принять и регуляторам других стран, поэтому будет подписано их общее соглашение, а до конца мая операторы должны будут обратиться с заявкой о финансировании в Еврокомиссию.



Совокупная стоимость проекта синхронизации составляет 1,6 млрд евро. Второй этап проекта синхронизации странами Балтии своих энергосетей с сетями материковой Европы в Литве должен обойтись в 474 млн евро, сообщил Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ), окончательное решение об этом он примет на следующей неделе.ГСРЭ информировал BNS, что его специалисты подготовили проект постановления об инвестициях оператора энергопередающей системы Litgrid."Общая стоимость проекта (второго этапа синхронизации - BNS) вместе с приходящейся на операторов Латвии, Эстонии и Польши частью составляет 1,22 млрд евро, из них приходящаяся на литовского оператора часть инвестиций - 474 млн евро", - говорится в документе.Самые большие затраты на втором этапе предстоят в Польше - почти 536 млн евро, тогда как в Латвии они составят около 100 млн евро, а в Эстонии - 111 млн евро.Такие же решения предстоит принять и регуляторам других стран, поэтому будет подписано их общее соглашение, а до конца мая операторы должны будут обратиться с заявкой о финансировании в Еврокомиссию.Совокупная стоимость проекта синхронизации составляет 1,6 млрд евро. BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: энергетика, ЕС, синхронизация, БРЭЛЛ География: Литва — статья прочитана 120 раз Комментарии