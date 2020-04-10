В МИД Чехии прокомментировали решение о сносе памятника маршалу Коневу 🔊 Воспроизвести globallookpress.com



В МИД Чехии прокомментировали решение властей Праги о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу.



«Перемещение памятника не является нарушением какого-либо из действующих международных договоров между Чехией и Россией», — цитирует пресс-секретаря МИД Чехии Зузану Штихову



Она отметила, что, если Чехия перенесёт памятник маршалу в другое «достойное место», в частности в Музей ХХ века, который планируется создать в Праге, это не будет нарушением Договора о дружественных отношениях с Россией от 1996 года.



3 апреля в Праге демонтировали памятник маршалу Коневу. В МИД Чехии прокомментировали решение властей Праги о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу.«Перемещение памятника не является нарушением какого-либо из действующих международных договоров между Чехией и Россией», — цитирует пресс-секретаря МИД Чехии Зузану Штихову RT со ссылкой на ТАСС.Она отметила, что, если Чехия перенесёт памятник маршалу в другое «достойное место», в частности в Музей ХХ века, который планируется создать в Праге, это не будет нарушением Договора о дружественных отношениях с Россией от 1996 года.3 апреля в Праге демонтировали памятник маршалу Коневу. Позднее Ондржей Коларж, глава столичного муниципалитета Прага-6 написал на своей странице в Facebook, что в период карантина на памятнике «не было медицинской маски», а «правила применяются ко всем одинаково».



Глава Минобороны России Сергей Шойгу обратился к СК с просьбой привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам, а также попросил коллегу из Чехии Любомира Метнара передать постамент Москве.



В МИД России пообещали, что снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа.



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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.



"В Главном следственном управлении СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ ("Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично")", - сказала она.



Петренко сообщила, что "подобными циничными действиями муниципальные власти Праги грубо нарушили взятые на себя Чешской Республикой обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Российской Федерацией, продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом".



Ранее министр обороны России Сергей Шойгу обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении к уголовной ответственности представителей власти отдельных зарубежных стран за принятые ими решения о сносе мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших советских граждан.



Монумент Коневу был снят с пьедестала решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют разобрать также и постамент, на котором памятник Коневу был установлен на площади Интербригады. Решение о переносе монумента было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года по инициативе старосты района Ондржея Коларжа.



7 апреля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет привлекать к уголовной ответственности за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества. russian.rt.com Категории: общество, чп и криминал, в Европе, история Ключевые слова: война, история, память, памятник, снос, Чехия, Конев — статья прочитана 120 раз Комментарии