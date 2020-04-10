Коронавирус: канцлер ФРГ увидела проблеск надежды 🔊 Воспроизвести Канцлер ФРГ Ангела Меркель



В ФРГ наметилось сглаживание кривой роста числа заболевших COVID-19, констатировал министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, сообщает



Ограничения общественной жизни, введенные в Германии в связи с эпидемией коронавируса, наконец, начали приводить к сглаживанию кривой роста числа инфицированных. Появился "проблеск надежды", заявила в четверг, 9 апреля, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в ходе специальной видеоконференции руководителей франций правящего блока блока ХДС/ХСС в Берлине. В ФРГ наметилось сглаживание кривой роста числа заболевших COVID-19, констатировал министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, сообщает DW Ограничения общественной жизни, введенные в Германии в связи с эпидемией коронавируса, наконец, начали приводить к сглаживанию кривой роста числа инфицированных. Появился "проблеск надежды", заявила в четверг, 9 апреля, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в ходе специальной видеоконференции руководителей франций правящего блока блока ХДС/ХСС в Берлине. В задачи федерального правительства входило принять меры, которые не допустили бы перегрузки системы здравоохранения. Пока это удается сделать, подчеркнула глава правительства ФРГ.



Меркель также уточнила, что у нее состоялся долгий телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. "Мы согласны, что существует острая потребность в солидарности в Европе, которая переживает один из своих самых сложных часов - если не самый сложный", - добавила канцлер.



При этом глава кабмина еще раз подчеркнула, что не привержена идее так называемых коронабондов, на которых настаивают Рим и Мадрид. По ее словам, есть множество других путей, которыми можно продемонстрировать единство. Глава правительства Германии также выразила надежду, что министрам финансов стран еврозоны вскоре удастся договориться о масштабном пакете помощи государствам валютного сообщества. Еврогруппа "очень близка" к тому, чтобы найти решение, заверила она.



"Линейный, а не экспоненциальный рост"



В свою очередь, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) также подтвердил положительную динамику в ситуации с коронавирусом в ФРГ. "Рост числа новых зарегистрированных случаев инфицирования смягчается, мы видим, что он - линейный, скорее чем динамический, экспоненциальный, свидетелями чего мы были в середине марта", - указал он.



Более 50 тысяч выздоровевших



По словам главы Минздрава Германии, при почти 110 тыс. инфицированных в стране зафиксировано свыше 50 тыс. выздоровевших. Шпан также добавил, что в больницах Германии - свободны еще более 10 тысяч мест в отделениях интенсивной терапии.



Ранее в интервью газете Handelsblatt министр здравоохранения отмечал, что важно "последовательно придерживаться" ограничений в период Пасхи, которую католики и протестанты отмечают 12 апреля.



Если нынешняя положительная тенденция в отношении числа случаев заражения сохранится, федеральное правительство сможет обсудить с руководством федеральных земель перспективы "постепенного возвращения к нормальной жизни после пасхальных каникул", подчеркнул он.



Отказаться от коротких поездок на Пасху



Канцлер Меркель ранее также рекомендовала жителям ФРГ отказаться даже от коротких поездок внутри страны, "к морю, в горы или к родственникам".



Германский Институт имени Роберта Коха (Robert Koch-Institut, RKI), специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний, 9 апреля сообщил о 108 202 инфицированных и 2107 скончавшихся в ФРГ с начала пандемии. dw.com Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: Германия, прогноз, контроль, Меркель, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 76 раз Комментарии