Тысячи американцев требуют от Китая возместить ущерб, причиненный коронавирусом 🔊 Воспроизвести



По подсчетам аналитиков, счет США к Китаю за неверные действия на начальном этапе эпидемии может составить 1,2 триллиона долларов, сообщает



Менее чем за месяц более 5 тысяч граждан США присоединились к коллективному иску, поданному в суд во Флориде, авторы которого требуют от китайского правительства компенсацию за ущерб, причиненный COVID-19. Истцы утверждают, что понесли огромные потери из-за халатности Пекина, допустившего распространение коронавируса по всему миру. Подобные групповые иски также были поданы в суды в Неваде и Техасе.



«Наш иск касается тех, кто физически пострадал в результате воздействия вируса… он также касается коммерческой деятельности Китая, связанной с торговлей на рынках, где продается мясо диких животных», - заявили представители юридической фирмы Berman Law Group в комментарии «Голосу Америки». По подсчетам аналитиков, счет США к Китаю за неверные действия на начальном этапе эпидемии может составить 1,2 триллиона долларов, сообщает ГОЛОС АМЕРИКИ Менее чем за месяц более 5 тысяч граждан США присоединились к коллективному иску, поданному в суд во Флориде, авторы которого требуют от китайского правительства компенсацию за ущерб, причиненный COVID-19. Истцы утверждают, что понесли огромные потери из-за халатности Пекина, допустившего распространение коронавируса по всему миру. Подобные групповые иски также были поданы в суды в Неваде и Техасе.«Наш иск касается тех, кто физически пострадал в результате воздействия вируса… он также касается коммерческой деятельности Китая, связанной с торговлей на рынках, где продается мясо диких животных», - заявили представители юридической фирмы Berman Law Group в комментарии «Голосу Америки». Юристы ссылаются на исключения в отношении «коммерческой дятельности» и «телесных повреждений» в соответствии с Законом об иммунитете иностранных суверенных субъектов права [FSIA] в качестве правового основания для предъявления иска Китаю.



По подсчетам британского консервативного аналитического центра «Общество Генри Джексона», потенциальный иск США к Китаю за ущерб от коронавируса может составить 1,2 триллиона долларов. В своем новом докладе британские аналитики написали, что Китай потенциально несет ответственность за ущерб, нанесенный в результате неверных действий на раннем этапе вспышки коронавируса. Речь, в частности, идет об умышленном сокрытии информации от Всемирной организации здравоохранения: аналитики называют это нарушением Международных медико-санитарных правил.



«Общество Генри Джексона» призывает страны подавать в суд на Китай, указав 10 различных правовых путей для этого, включая ВОЗ, Международный Суд, Постоянный арбитражный суд, суды в Гонконге и США.



«Не просто использование одного, а использование комбинации юридических путей может оказаться наиболее эффективным способом действий», - сказал в интервью «Голосу Америки» Эндрю Фоксалл, директор по исследованиям «Общества Генри Джексона» и соавтор отчета.



Впрочем, по мнению юриста Дэвида Фидлера из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, государства, в том числе США, вряд ли будут подавать официальные иски против Китая в связи с пандемией коронавируса.



В истории международного права, ответственность властей одного государства за ущерб, причиненный другой стране, впервые была признана в арбитражном суде в 1920-х годах. Канадский металлургический завод, работавший в Британской Колумбии, выделял токсичные пары, нанося ущерб лесам и сельскохозяйственным культурам в прилегающих районах Канады, а также в американском штате Вашингтон. Для разрешения спора Канада и США создали трибунал, в результате чего Канада согласилась заплатить Соединенным Штатам компенсацию за нанесенный комбинатом ущерб. Юристы проводят параллели с ответственностью Китая за неспособность сдержать эпидемию внутри страны.



«Если бы в Канаде в то время действовали адекватные законы об охране окружающей среды, металлургический завод не загрязнял бы атмосферу и не нанес бы вред США. Если бы Китай поддерживал адекватный режим регулирования безопасности пищевых продуктов, распространения вреда удалось бы избежать», - считает Рассел Миллер, профессор права в Вашингтонском университете.



Уильям Старшак, финансовый адвокат из Чикаго, считает, что в интересах Китая взять на себя ответственность в этом случае, как это сделала Канада сто лет назад.



«Это на самом деле поможет Китаю проявить ответственность… собрать все эти претензии, которых будет великое множество, и которые будут иметь всевозможные геополитические последствия… Это действительно единственный путь, с помощью которого Китай сможет выйти из этой ситуации», - считает Старшак. golos-ameriki.ru Категории: общество, чп и криминал, в мире Ключевые слова: США, Китай, вирус, фейки, обвинения, пандемия — статья прочитана 166 раз Комментарии