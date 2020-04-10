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В болгарском Добриче осквернили братскую могилу советских солдат
Посольство России в Болгарии сообщило об осквернении братской могилы советских солдат в городе Добрич и выразило свое возмущение, сообщает РИА Новости.
Местная телекомпания показала кадры с кладбища - на кадрах виден памятник советским солдатам с оскорбительными надписями.
"Посольство выражает свое возмущение в связи с кощунственным актом вандализма в отношении братской могилы советских воинов в городском парке города Добрич. Глумление над памятью воинов, отдавших свою жизнь за освобождение Европы и мира от фашистской чумы, выглядит особенно циничным в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в сообщении посольства.
В дипмиссии рассчитывают также, что городские власти примут необходимые меры по приведению монумента в надлежащий вид и недопущению подобных проявлений в будущем, а виновные в совершении данного преступления будут установлены и понесут заслуженное наказание.
РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал, история
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