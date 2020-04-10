Главная >> Новости >> общество, чп и криминал, история >> В болгарском Добриче осквернили братскую могилу советских солдат

В болгарском Добриче осквернили братскую могилу советских солдат

© Кадр из эфира телекомпании "Телевизия Добрич"


Посольство России в Болгарии сообщило об осквернении братской могилы советских солдат в городе Добрич и выразило свое возмущение, сообщает РИА Новости.

Местная телекомпания показала кадры с кладбища - на кадрах виден памятник советским солдатам с оскорбительными надписями.

"Посольство выражает свое возмущение в связи с кощунственным актом вандализма в отношении братской могилы советских воинов в городском парке города Добрич. Глумление над памятью воинов, отдавших свою жизнь за освобождение Европы и мира от фашистской чумы, выглядит особенно циничным в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в сообщении посольства.

В дипмиссии рассчитывают также, что городские власти примут необходимые меры по приведению монумента в надлежащий вид и недопущению подобных проявлений в будущем, а виновные в совершении данного преступления будут установлены и понесут заслуженное наказание.
РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал, история
Ключевые слова: война, история, память, вандалы, Болгария
статья прочитана 154 раза
добавлена сегодня, 10 апреля, 18:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка