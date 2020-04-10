В болгарском Добриче осквернили братскую могилу советских солдат 🔊 Воспроизвести © Кадр из эфира телекомпании "Телевизия Добрич"



Посольство России в Болгарии сообщило об осквернении братской могилы советских солдат в городе Добрич и выразило свое возмущение, сообщает



Местная телекомпания показала кадры с кладбища - на кадрах виден памятник советским солдатам с оскорбительными надписями.



"Посольство выражает свое возмущение в связи с кощунственным актом вандализма в отношении братской могилы советских воинов в городском парке города Добрич. Глумление над памятью воинов, отдавших свою жизнь за освобождение Европы и мира от фашистской чумы, выглядит особенно циничным в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в сообщении посольства.



В дипмиссии рассчитывают также, что городские власти примут необходимые меры по приведению монумента в надлежащий вид и недопущению подобных проявлений в будущем, а виновные в совершении данного преступления будут установлены и понесут заслуженное наказание. Посольство России в Болгарии сообщило об осквернении братской могилы советских солдат в городе Добрич и выразило свое возмущение, сообщает РИА Новости Местная телекомпания показала кадры с кладбища - на кадрах виден памятник советским солдатам с оскорбительными надписями."Посольство выражает свое возмущение в связи с кощунственным актом вандализма в отношении братской могилы советских воинов в городском парке города Добрич. Глумление над памятью воинов, отдавших свою жизнь за освобождение Европы и мира от фашистской чумы, выглядит особенно циничным в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в сообщении посольства.В дипмиссии рассчитывают также, что городские власти примут необходимые меры по приведению монумента в надлежащий вид и недопущению подобных проявлений в будущем, а виновные в совершении данного преступления будут установлены и понесут заслуженное наказание. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: война, история, память, вандалы, Болгария — статья прочитана 154 раза Комментарии