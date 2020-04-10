Главная >> Новости >> общество, чп и криминал, здоровье >> Минздрав: в Литве зафиксированы 22 смерти от коронавируса, 54 человека выздоровели

Минздрав: в Литве зафиксированы 22 смерти от коронавируса, 54 человека выздоровели



В Литве, по новейшим данным, зафиксировано 22 смерти от коронавируса, сообщил в пятницу министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

"Поскольку часть информации из лечебных учреждений поступает к нам с некоторым опозданием, то, по последним данным, на сегодняшний день в Литве у нас зафиксированы 22 смерти от коронавируса", - сообщил министр.

Он также сообщил о почти полусотне выздоровевших от этой инфекции.

"На эту минуту у нас 54 выздоровевших от этого вируса. Надеюсь, что в ближайшие дни эта цифра будет увеличиваться ещё быстрее", - сказал А. Верига.

* * *

Литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига надеется, что проверки на коронавирус персонала больниц по длительному уходу начнутся ещё в эти выходные.

"Проверки в учреждениях по уходу и опеке начнется ещё на этой неделе, мы надеемся, что уже в выходные эти проверки наберут обороты, и там прежде всего будут интенсивно проверять медиков или персонал, который осуществляет присмотр за людьми преклонного возраста. Такой предварительный план проверок учреждений у нас уже есть", - сказал на пресс-конференции в пятницу министр здравоохранения.
Он говорит, что составлен план, сколько в течение недели можно сделать тестов даже для медиков, которые не ощущают симптомов COVID-19.

"Но будут проверяться и другие лица с высоким риском заразиться, и те же сотрудники правоохраны при определённых обстоятельства могут проверяться (...)", - сказал А. Верига.

Он подчеркнул, что в лечебных учреждениях, где установлены очаги коронавируса, проверяют всех медиков.

"Некоторые учреждения проверяются полностью, без какого-либо отбора ни для медиков, ни для пациентов. Более того - запланированы меры, чтобы проверять и тех пациентов, которые поступают в стационар, в учреждение на лечение, проверять всех, независимо от того, есть у них симптомы или нет", - сказал министр.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
статья прочитана 81 раз
добавлена сегодня, 10 апреля, 15:50

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка