Минздрав: в Литве зафиксированы 22 смерти от коронавируса, 54 человека выздоровели

В Литве, по новейшим данным, зафиксировано 22 смерти от коронавируса, сообщил в пятницу министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
"Поскольку часть информации из лечебных учреждений поступает к нам с некоторым опозданием, то, по последним данным, на сегодняшний день в Литве у нас зафиксированы 22 смерти от коронавируса", - сообщил министр.
Он также сообщил о почти полусотне выздоровевших от этой инфекции.
"На эту минуту у нас 54 выздоровевших от этого вируса. Надеюсь, что в ближайшие дни эта цифра будет увеличиваться ещё быстрее", - сказал А. Верига.
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Литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига надеется, что проверки на коронавирус персонала больниц по длительному уходу начнутся ещё в эти выходные.
"Проверки в учреждениях по уходу и опеке начнется ещё на этой неделе, мы надеемся, что уже в выходные эти проверки наберут обороты, и там прежде всего будут интенсивно проверять медиков или персонал, который осуществляет присмотр за людьми преклонного возраста. Такой предварительный план проверок учреждений у нас уже есть", - сказал на пресс-конференции в пятницу министр здравоохранения.
Он говорит, что составлен план, сколько в течение недели можно сделать тестов даже для медиков, которые не ощущают симптомов COVID-19.
"Но будут проверяться и другие лица с высоким риском заразиться, и те же сотрудники правоохраны при определённых обстоятельства могут проверяться (...)", - сказал А. Верига.
Он подчеркнул, что в лечебных учреждениях, где установлены очаги коронавируса, проверяют всех медиков.
"Некоторые учреждения проверяются полностью, без какого-либо отбора ни для медиков, ни для пациентов. Более того - запланированы меры, чтобы проверять и тех пациентов, которые поступают в стационар, в учреждение на лечение, проверять всех, независимо от того, есть у них симптомы или нет", - сказал министр.
"Но будут проверяться и другие лица с высоким риском заразиться, и те же сотрудники правоохраны при определённых обстоятельства могут проверяться (...)", - сказал А. Верига.
Он подчеркнул, что в лечебных учреждениях, где установлены очаги коронавируса, проверяют всех медиков.
"Некоторые учреждения проверяются полностью, без какого-либо отбора ни для медиков, ни для пациентов. Более того - запланированы меры, чтобы проверять и тех пациентов, которые поступают в стационар, в учреждение на лечение, проверять всех, независимо от того, есть у них симптомы или нет", - сказал министр.