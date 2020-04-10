Кабмин Литвы срочно закупает услуги СМИ и консультантов 🔊 Воспроизвести Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига



Министр здравоохранения Литвы, глава государственного Операционного центра по экстремальной ситуации Аурелиюс Верига в четверг подписал решение о срочной закупке средств интегрированной коммуникации и услуг консультантов по связям с общественностью.



Решением А. Вериги, министерствам, после согласования с Группой информирования общественности, было поручено в порядке особой срочности приобрести услуги различных средств массовой информации в связи с публикацией информации в национальных, региональных СМИ (включая телевидение, интернет-порталы, прессу, радиостанции, а также специнформации на темы здоровья. Будет закуплена и реклама на уличных экранах и в общественном транспорте. Министр здравоохранения Литвы, глава государственного Операционного центра по экстремальной ситуации Аурелиюс Верига в четверг подписал решение о срочной закупке средств интегрированной коммуникации и услуг консультантов по связям с общественностью.Решением А. Вериги, министерствам, после согласования с Группой информирования общественности, было поручено в порядке особой срочности приобрести услуги различных средств массовой информации в связи с публикацией информации в национальных, региональных СМИ (включая телевидение, интернет-порталы, прессу, радиостанции, а также специнформации на темы здоровья. Будет закуплена и реклама на уличных экранах и в общественном транспорте. Также планируется приобрести услуги консультантов по связям с общественностью и агентств новостей, связанные с информации о контроле ситуации с заболеваниями COVID-19 в стране.



В рамках заключенных договоров планируется публиковать и распространять информацию о контролере над ситуацией с коронавирусом в период карантина и после него, пока будут применяться меры по смягчению последствий экстремальной ситуации.



Этот процесс будет координировать глава Группы информирования общественности Гедрюс Сурплис. Он сообщил BNS, что услуги, после согласования с ним будут приобретаться "по потребности", поэтому конкретных сумм для этого не предусмотрено, а первые информационные сообщения в СМИ должны появиться уже в предстоящие выходные.



"Реально уже в эти выходные у нас будет призыв оставаться дома на Пасху", – сказал Г. Сурплис.



Он пока не детализировал, как конкретно будут приобретаться услуги, лишь заверил, что это будет делаться не через "агентства по связям с общественностью", а напрямую со средствами массовой информации и "руководствуясь правовыми актами". По его словам, поручение А. Вериги просто позволит избежать длительных публичных закупок для распространения информации.



"Это не какой-то спасательный круг, просто распространение информации в деле контролирования коронавируса также важно, как и любые другие услуги или товары. Мы предусматриваем возможность оперативно, а не в обычном порядке ( поскольку публичные закупки требуют много времени, может даже месяц) приобретать услуги СМИ, чтобы мы могли достигнуть как можно более широкой аудитории", – сказал BNS Г. Сурплис.



Ранее объединения СМИ уже обращались к правительству с просьбой о помощи, поскольку последние в связи с введенным карантином теряют доходы по причине отзыва рекламы заказчиками.



Министр культуры Миндаугас Кветкаускас в четверг сказал, что закупка этих услуг предназначена для того, чтобы поддержать СМИ.



Такую модель, по словам М. Кветкаускаса, поддержали и представители СМИ.



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Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига говорит, что первые результаты того, как соблюдались в Литве условия карантина в длинные пасхальные выходные, можно будет увидеть через неделю с небольшим после их окончания.



"Сдали мы экзамен или нет, мы узнаем примерно через неделю после него, когда пройдёт основной инкубационный период, когда проявляются первые симптомы болезни. Если будем видеть рост числа заразившихся, пациентов, поступающих в лечебные учреждения, это значит, что экзамен мы не сдали", - сказал А. Верига на пресс-конференции в пятницу.



Некоторое время назад министр говорил, что от этих результатов будет зависеть, смягчить или ужесточить условия карантина.



Премьер Саулюс Сквернялис в пятницу в интервью BNS сказал, что на следующей неделе правительство планирует огласить предварительный план из четырех частей для поэтапного смягчения карантинных ограничений, если ситуация с распространением коронавируса останется стабильной.



По словам премьера, после Пасхи, в среду, на заседании кабмин может объявить о частичных послаблениях в секторе торговли и услуг.



Второй этап будет включать уличные кафе, услуги оздоровления, спорт-клубы, третий – детские сады и школы, а в дальнейшей перспективе будет рассмотрено и смягчение ограничений на массовые мероприятия.



Как говорит А. Верига, после послаблений в одной сфере в течение двух недель за ситуацией нужно будет наблюдать.



"Будем смотреть, не меняется ли число заболевших, не растет ли число установленных случаев. И только если будем видеть, что ситуация не ухудшается, тогда будет приниматься решение о следующих послаблениях", - сказал он.



В целях замедления распространения коронавируса карантин в Литве введён 16 марта. Он действует до 27 апреля. BNS Категории: здоровье, экономика, общество Ключевые слова: убытки, СМИ, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 161 раз Комментарии