Суточная сводка по коронавирусу в Литве и странах Балтии 🔊 Воспроизвести



В связи с тем, что в Литве выявлены еще 44 случая коронавируса, общее количество установленных зараженных, по данным на утро пятницы, выросло до 999.



Среди них 176 медиков, более 1,2 тыс. медработников находятся в изоляции.



В целом было проверено 36 тыс. 51 проба на коронавирус.



В Литве от коронавируса скончались 17 человек, восемь выздоровели.



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За прошедшие сутки литовская полиция получила 221 сообщение о нарушениях правил карантина и составила 80 протоколов об административных правонарушениях, информировал в пятницу BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.



С пятницы, когда полиция получила право составлять протоколы об административных правонарушениях, в целом было оштрафовано 600 лиц, нарушивших правила карантина. В связи с тем, что в Литве выявлены еще 44 случая коронавируса, общее количество установленных зараженных, по данным на утро пятницы, выросло до 999.Среди них 176 медиков, более 1,2 тыс. медработников находятся в изоляции.В целом было проверено 36 тыс. 51 проба на коронавирус.В Литве от коронавируса скончались 17 человек, восемь выздоровели.* * *За прошедшие сутки литовская полиция получила 221 сообщение о нарушениях правил карантина и составила 80 протоколов об административных правонарушениях, информировал в пятницу BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.С пятницы, когда полиция получила право составлять протоколы об административных правонарушениях, в целом было оштрафовано 600 лиц, нарушивших правила карантина. За нарушения, которые вызвали опасность распространения коронавируса, физические лица могут быть наказаны штрафами от 500 до 1500 евро, руководители компаний – от 1500 до 6 тыс. евро.



При первом нарушении назначается половина минимального штрафа.



Заместитель Генкомиссара полиции Литвы Эдвардас Шилерис в пятницу утром сообщил радиостанции LRT, что до конца минувших суток отмечался рост нарушений, а среда стала рекордным по их количеству днем. В этот день были составлены 187 протоколов о нарушении карантинных правил.



По словам Э. Шилериса, большинство фиксируемых нарушений связано с требованием не собираться в группы более чем двух человек, если эти люди не являются членами одной семьи и за несоблюдение дистанции в два метра.



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В странах Балтии к полудню пятницы подтверждено в общей сложности 2 869 случаев нового коронавируса, 17 смертей зафиксировано в Литве, 24 - в Эстонии, две - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.



Литва: подтверждено 999 случаев, сделан 36 051 тест, умерли 17 человек.



Латвия: подтверждено 612 случаев, сделано 26 656 тестов, умерли два человека.



Эстония: подтверждено 1 258 случаев, сделано 27 883 теста, умерли 24 человека. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие — статья прочитана 151 раз Комментарии